De afgelopen weken hebben veel MacBook-gebruikers gemerkt dat de batterij om de sluimerstand leegloopt sinds macOS Monterey 12.2. Al snel bleek dat Bluetooth-accessoires de boosdoeners zijn: de MacBook wordt vaak uit de sluimerstand gehaald zolang er nog accessoires verbonden zijn. In macOS Monterey 12.2.1 heeft Apple deze bug opgelost.



macOS Monterey 12.2.1 beschikbaar

De update bevat algemene bugfixes en verbeterde prestaties voor de Mac. In macOS Monterey 12.2 heeft Apple de beveiliging verbeterd. Het ging in totaal om een groot aantal beveiligingslekken, maar daarbij zijn blijkbaar ook wat bugs naar voren gekomen, waaronder dus het batterijprobleem.

In de releasenotes spreekt Apple over verbeterde beveiliging en wordt nadrukkelijk het batterijprobleem in de slaapstand vermeld. Het probleem speelt alleen op Intel Macs en wordt veroorzaakt door Bluetooth-accessoires.

macOS 12.2.1 biedt belangrijke beveiligingsupdates en lost een probleem op voor Intel-Macs waarbij de batterij mogelijk lading verliest tijdens de sluimerstand wanneer er verbinding is met Bluetooth-randapparatuur. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

Ondertussen werkt Apple ook nog aan macOS Monterey 12.3 met nieuwe functies, waaronder Universal Control.

macOS Monterey 12.2.1 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.2.1 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

