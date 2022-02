watchOS 8.4.1 werd op 1 februari 2022 uitgebracht en nu is het alweer tijd voor de volgende update. Maar wat is er opgelost? Dat is nog de vraag, want voor watchOS 8.4.2 spreekt Apple alleen over beveiligingsupdates en probleemoplossingen.



watchOS 8.4.2 beschikbaar

De update is beschikbaar voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer. De vorige update verscheen alleen voor de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Dus gebruikers van de Apple Watch Series 3 kunnen nu meteen updaten van watchOS 8.4 naar watchOS 8.4.2. In de releasenotes spreekt Apple alleen over deze verbeteringen:

watchOS 8.4.2 bevat beveiligingsupdates en probleemoplossingen voor je Apple Watch. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 8.4.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS 7 niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS 7 installatieproblemen? Lukt het instellen van watchOS 7 niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.