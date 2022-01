In macOS Monterey 12.2 is een probleem opgedoken met de sluimerstand, waardoor de batterij van een MacBook ongemerkt leegloopt. Bluetooth-accessoires lijken het probleem te zijn.

In macOS Monterey 12.2 heeft Apple een aantal verbeteringen doorgevoerd. Ook zijn er flink wat beveiligingslekken gedicht in iOS 15.3 en macOS Monterey 12.2. Maar het lijkt erop dat er ook een vervelende bug is ingeslopen. Op onder andere Reddit wordt geklaagd over een leeglopende batterij in de sluimerstand van de MacBook. Ook wij hebben op de redactie meldingen gekregen van gebruikers en hebben dit probleem zelf ervaren.



‘Gesloten MacBook loopt leeg in sluimerstand in macOS Monterey 12.2’

Gebruikers merken op dat de batterij van de MacBook in de sluimerstand, dus als de klep gesloten is, ongemerkt leegloopt. De batterij loopt daarbij van 100% helemaal leeg tot 0%, waardoor de MacBook dan dus niet meer te gebruiken is. Uit analyse van de Terminal blijkt dat de Bluetooth-accessoires mogelijk de boosdoeners zijn.

Whoa macOS 12.2 21D49 (the current version) is behaving like Windows! Battery went from full to 0% while on sleep mode overnight. Any fix, @AppleSupport? pic.twitter.com/w1kdJXyU7r — fishjourner (@fishjourner) January 29, 2022

Verbonden Bluetooth-accessoires zorgen ervoor dat de MacBook geregeld uit de sluimerstand gehaald wordt. Waarom dit zoveel batterij vraagt is niet helemaal duidelijk, maar dat er bij sommige gebruikers iets niet helemaal goed gaat is wel duidelijk. Zo zegt iCulture-lezer Jaap dat zijn MacBook Air in de sluimerstand gedurende de nacht helemaal leeggelopen is.

Het is niet duidelijk of alleen specifieke modellen getroffen zijn (Intel en/of Apple Silicon). We verwachten dat Apple het probleem in een toekomstige macOS-update oplost, mogelijk in macOS Monterey 12.2.1. Tot die tijd is er ook iets wat je zelf nog kan doen om dit probleem tegen te gaan.

Schakel Bluetooth-accessoires uit

Wil je er zeker van zijn dat je MacBook niet ongemerkt in de sluimerstand leegloopt, schakel dan voor de zekerheid Bluetooth-accessoires uit. Gebruik je een Magic Mouse, Magic Keyboard of Magic Trackpad, dan vind je aan de achterkant of onderkant een schakelaar om ze uit te zetten. Andere Bluetooth-accessoires van andere merken hebben ook vaak een schakelaar om Bluetooth uit te zetten.