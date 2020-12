De verschillende toetsenbordindelingen per regio zijn lastig voor computerfabrikanten. Apple onderzoekt nu de mogelijkheid om het toetsenbord digitaal aanpasbaar te maken, zodat je met één model uit de voeten kunt. Elke toets is in feite een schermpje.

Apple heeft vorige maand patent aangevraagd op een nieuwe versie van de Touch Bar met ingebouwde Force Touch-technologie. Nu duikt er opnieuw een patent op, waarin Apple het toetsenbord zelf aanpakt. Het slimme daarvan is dat het Magic Keyboard aan te passen is aan elk land en elke regio, omdat er een miniatuur schermpje is ingebouwd in elke toets. Zo kan elk gewenst karakter worden getoond, zonder dat je een ander fysiek toetsenbord hoeft aan te schaffen. De Touch Bar kan al verschillende opties tonen, afhankelijk van de toepassingen die je gebruikt. Maar toch is dit idee weer net iets anders. De fysieke toetsen blijven nog gewoon bestaan, maar kunnen een wisselend opschrift laten zien.



Het opschrift van de toetsen is dynamisch en wordt gegenereerd door kleine OLED-displays met pixel arrays. Deze hoeven geen hoge resolutie te hebben en hoeven ook geen bijzonder goede specs te hebben, omdat ze alleen maar simpele karakters hoeven te tonen. Je kunt op die manier heel makkelijk van toetsenbord-layout wisselen. Krijg je iemand uit het buitenland op bezoek, dan kan deze persoon op een eigen toetsenbord tikken. Maar ook voor eigen gebruik is het handig: je kunt bijvoorbeeld een aparte layout gebruiken voor games, programmeren of videobewerking. Voor Apple heeft het als voordeel dat ze één standaardmodel toetsenbord wereldwijd kunnen verkopen.

Het patent wekt de indruk dat Apple het plan wil gebruiken voor de ingebouwde toetsenborden in de MacBooks en het losse Magic Keyboard voor de iMac, Mac mini en Mac Pro. Apple dient tientallen patenten per week in en dat betekent niet altijd dat ze er iets mee gaan doen.