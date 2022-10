Het is eind oktober en dat betekent dat er weer nieuwe kwartaalcijfers zijn van heel wat bedrijven, waaronder Apple. Op deze pagina geven we een overzicht van de winst en omzetcijfers voor iPhones, iPads, Macs en overige producten. Dit is het kwartaal waarin de iPhone 14-introductie is meegenomen. Het kwartaal liep van 26 juni tot en met 24 september, volgens de fiscale kalender van Apple. In deze periode ging een groot deel van de iPhone 14-serie in de verkoop en konden we ook de nieuwe Apple Watch-modellen en de tweede generatie AirPods Pro aanschaffen. Ondanks de verhoogde prijzen (in Europa) blijven klanten gewoon kopen. Er werd voorafgaand aan de bekendmaking dan ook een record septemberkwartaal verwacht. Apple had zelf een schatting afgegeven van $88,9 miljard. Dit is 6,5% meer dan de $83,4 miljard van vorig jaar. Is dat gelukt? Dat lees je verderop (al hebben we het ook al in de titel verklapt).



Kwartaalomzet: $90,1 miljard (was: $83,4 miljard, +8,0%)

Omzet uit iPhones: $42,6 miljard (was: $38,9 miljard, +9,5%)

Omzet uit Macs: $11,5 miljard (was: $9,2 miljard, 25%)

Omzet uit iPads: $7,2 miljard (was: $8,3 miljard, -13%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $9,6 miljard (was: $8,8 miljard, +9,0%)

Omzet uit diensten: $19,2 miljard (was: $18,3 miljard, +5,0%)

Kwartaalcijfers FQ4 2022 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

CEO Tim Cook:

“This quarter’s results reflect Apple’s commitment to our customers, to the pursuit of innovation, and to leaving the world better than we found it. As we head into the holiday season with our most powerful lineup ever, we are leading with our values in every action we take and every decision we make. We are deeply committed to protecting the environment, to securing user privacy, to strengthening accessibility, and to creating products and services that can unlock humanity’s full creative potential.”

CFO Luca Maestri:

Our record September quarter results continue to demonstrate our ability to execute effectively in spite of a challenging and volatile macroeconomic backdrop. We continued to invest in our long-term growth plans, generated over $24 billion in operating cash flow, and returned over $29 billion to our shareholders during the quarter. The strength of our ecosystem, unmatched customer loyalty, and record sales spurred our active installed base of devices to a new all-time high. This quarter capped another record-breaking year for Apple, with revenue growing over $28 billion and operating cash flow up $18 billion versus last year.”

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.