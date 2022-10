De kwartaalcijfers FQ4 2022 zijn binnen en dat betekent dat we weer flink in de uitspraken van CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri hebben zitten graven. Welke interessante uitspraken zijn niet te missen en wat valt er te concluderen uit de cijfers?

Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ4 2022

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar daarin vind je alleen de cijfers en de wat holle uitspraken over hoe fantastisch het gaat. Wat daarna komt is vaak een stuk interessanter: de conference call met de CEO en CFO. Analisten vragen Apple het hemd van het lijf, waarbij Tim Cook en Luca Maestri zoveel mogelijk moeilijke vragen proberen te ontwijken. Toch zitten er af en toe interessante weetjes tussen en die hebben we er voor jou uit gehaald.



#1 Meer dan 900 miljoen mensen betalen voor diensten

Apple heeft bekendgemaakt dat er nu 900 miljoen gebruikers zijn die betalen voor diensten op Apple-devices. Vorig kwartaal waren het nog 816 miljoen. Het groeit dus met behoorlijke aantallen, geholpen door de pandemie. Analisten verwachtten echter dat de groei zou afnemen als mensen weer normaal naar het werk zouden gaan. Maar dat blijkt niet het geval: er komen nog steeds nieuwe abonnees voor Apple Music en Apple TV+ bij. Overigens worden ook app-abonnementen meegeteld, bijvoorbeeld voor Carrot Weather. Apple verdient hier een percentage aan.

#2 iPhone 14 Pro niet aan te slepen

Apple CEO Tim Cook heeft laten weten dat zijn bedrijf zoveel mogelijk iPhone 14 Pro’s maakt om aan de vraag te kunnen voldoen. Het is een lucratief apparaat, want dankzij lagere kosten uit de toeleveringsketen is het toestel goedkoper om te maken en dat betekent meer winst voor Apple. Ook de iPhone 14 Pro Max gaat vlot over de toonbank, terwijl er naar de standaard iPhone 14-modellen minder vraag lijkt te zijn. Cook deed daar echter geen uitspraken over; hij bracht alleen het goede nieuws. De CEO wilde ook niet ingaan op de vraag waarom het bedrijf kosten wil besparen. Dit uit zich onder andere in minder vacatures.

#3 Records bij de Mac, maar volgend kwartaal wordt minder

In het september-kwartaal zijn er opmerkelijk veel Macs verkocht, in een markt waar de verkoop van pc’s alleen maar verder inzakt. Dat is mooi, maar Apple is niet optimistisch over de komende maanden. Ze verwachten dat de verkoop van Macs in het decemberkwartaal afneemt. Dat was vorig jaar in 2021 ook zo. In het afgelopen kwartaal werd een recordomzet van $11,5 miljard omzet in Macs gedraaid, een groei van 25%. Vooral de MacBook Air met M2-chip en de MacBook Pro met M1 Pro en M1 Ultra deden het goed. Bij de pc-makers zagen Lenovo en HP hun verkoopcijfers zakken: in verkochte aantallen daalde de verkoop met 15% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

#4 Apple voerde prijsverhoging door terwijl omzet uit diensten afvlakt

Apple heeft de afgelopen weken op diverse vlakken prijsverhogingen aangekondigd. Ook is er sprake van dat Apple naar meer inkomstenbronnen zoekt. Waarom dat is, is te zien aan de omzet uit diensten. Dit is langzamerhand aan het afvlakken. Terwijl er sinds 2015 nog groeicijfers boven de 10% of 20% werden gehaald, is het nu een groei van slechts 5% in vergelijking met vorig jaar.

Toch hoeven we geen medelijden met Apple te hebben. Het is een bedrijfsonderdeel dat nog steeds sterk groeit en het brengt meer omzet binnen dan de iPad en Mac samen. Maar investeerders en analisten zien het wel als een probleem. Ondertussen zoekt Apple naar andere inkomstenbronnen en dacht dat te hebben gevonden in gokadvertenties. Maar daar waren de ontwikkelaars en gebruikers dan weer minder blij mee.

#5 Minder iPads verkocht

Een cijfer dat opvalt in de kwartaalcijfers is de opmerkelijke daling van -13% bij iPads. Kijk je over het hele jaar, dan is er ook minder vraag naar iPads: namelijk $31.8 miljard omzet in 2021 en $29,2 miljard in 2022. Waar kan dat aan liggen? Enerzijds heeft Apple weinig moeite in vernieuwing van de iPads gestoken en waren de iPads het kind van de rekening als het om toeleveringstekorten ging. Apple gaf voorrang aan de productie van iPhones boven iPads.

De iPad Air werd in maart vernieuwd, maar kreeg geen nieuw design. In plaats daarvan stopte Apple er alleen een nieuwe M1-chip in. Iets soortgelijks gebeurde onlangs nog met de iPad Pro 2022, die een M2-chip kreeg. Maar die cijfers tellen niet meer mee voor het fiscale jaar 2022 van Apple. En of de kleurrijke iPad 2022 een verkoopknaller zal zijn, zullen we ook pas over een paar maanden weten.

