Odido introduceert dubbele data voor klanten die meerdere abonnementen combineren

Provider verhoogt daarnaast ook ruim 80% van de mobiele databundels



Den Haag, 7 maart 2024- Odido verdubbelt de mobiele data voor klanten die meerdere abonnementen combineren op 1 adres in Klantvoordeel, hét voordeelprogramma. Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen zo profiteren van de dubbele data. Bestaande klanten zijn de afgelopen dagen persoonlijk geïnformeerd over deze positieve wijzigingen waarmee Odido laat zien dat het van klantgerichtheid een absolute prioriteit maakt. De wijzigingen gaan in vanaf 12 maart.



Odido wil haar bestaande maar ook straks nieuwe klanten in staat stellen om alles uit haar diensten en netwerk van wereldklasse te halen en hen belonen voor hun keuze. Tegelijkertijd vindt de provider dat iedereen altijd verbonden moet kunnen zijn, zonder zich zorgen te hoeven maken over datalimieten. Daarom is het bestaande voordeelprogramma verbeterd. Heeft een klant meerdere abonnementen op 1 adres gecombineerd in Klantvoordeel dan wordt de databundel verdubbeld. Heeft een klant bijvoorbeeld een databundel van 20GB per maand dan krijgt de klant er 20GB bij en komt daarmee op een totaal van 40GB per maand.



Verhoging databundel bestaande klanten

Odido ziet jaarlijks een toename in het totale mobiele dataverbruik op haar mobiele netwerk. Om ervoor te zorgen dat bestaande klanten met een beperkte databundel mee kunnen gaan in deze trend, heeft Odido ook meer dan 80% van haar huidige databundels gratis opgehoogd. Helemaal in lijn met de ambitie van de telecomprovider om de onbetwiste Customer Champion te worden. Klanten die in aanmerking komen voor de gratis upgrade van hun databundel krijgen maandelijks minimaal 1 GB tot maximaal 5 GB cadeau, afhankelijk van hun huidige databundel. Voor klanten die meerdere abonnementen kunnen combineren in Klantvoordeel, wordt deze opgehoogde databundel ook nog eens maandelijks verdubbeld.



Genieten van meer mobiele data

Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Mass Market bij Odido: “Wij vinden dat iedereen altijd verbonden moet kunnen zijn, dat is onderdeel van de antwoorden van Odido. In een tijd dat het totale dataverbruik maar blijft stijgen, willen wij onze trouwe klanten meer mobiele data geven en daarnaast iets extra’s bieden. En hoe kan dat beter dan in de vorm van meer data? Ons mobiele netwerk werd in februari bestempeld met ‘outstanding’ en behoort daarmee tot de wereldwijde top 3. Met alle extra data geven we onze klanten nog meer mogelijkheden om gebruik te blijven maken van ons mobiele netwerk van wereldklasse, en hoeven ze minder snel op hun datalimiet te letten.”