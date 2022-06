MacBook Air 2022 details: 7 interessante ontdekkingen

Na ruim anderhalf jaar is daar eindelijk de gloednieuwe MacBook Air 2022. Tijdens de presentatie besteedde Apple uitgebreid aandacht aan het nieuwe ontwerp en de kracht van de M2-chip, maar liet ook een paar details achterwegen of besprak deze zo kort dat je ze mogelijk gemist hebt. Maar geen nood: we praten je hier bij met enkele details van de nieuwe MacBook Air 2022.



#1 Nog steeds maximaal één extern scherm

Een nadeel van de M1 MacBook Air uit 2020 was dat je er maar één extern scherm op kon aansluiten. Dat was vooral een beperking van de M1-chip, dat met de M1 Pro/Max-chips werd opgelost. Iedereen ging er vanuit dat Apple dat met de nieuwe M2-chip ook zou aanpakken, maar helaas blijkt uit de technische specificaties dat dat niet het geval is. De M2 MacBook Air 2022 kan nog steeds officieel verbinding maken met maar één extern display. De maximale resolutie van dat scherm is ook nog steeds ongewijzigd: tot 6K bij 60Hz.

#2 Standaardmodel geleverd met 30W-adapter, opties voor dubbele 35W-adapter of snellader

De standaardversie van de nieuwe MacBook Air M2 wordt geleverd met een usb-c-lichtnetadapter van 30W. Dat is genoeg om de MacBook Air op de normale snelheid mee op te laden. Maar je kan bij het samenstellen ook kiezen voor twee extra opties: de nieuwe 35W dubbele usb-c-lichtnetadapter of een 67W usb-c-lichtnetadapter voor snelladen. De dubbele versie heeft dus twee usb-c-poorten, waardoor je hier bijvoorbeeld nog een ander apparaat zoals een iPad of iPhone mee kan opladen. De 67W-versie is geschikt voor snelladen: daarmee wordt de MacBook Air in ongeveer 30 minuten met 50% opgeladen. Beide adapters zijn tegen een meerprijs van €20,- te koop bij Apple. De nieuwe dubbele adapter is binnenkort ook los te koop voor €65,-.

Overigens krijg je bij het model met 10-core GPU en 512GB opslag meteen al standaard de 35W dubbele usb-c-lichtnetadapter. Zonder meerprijs kan je deze omruilen voor de 67W-versie. Je kan niet ‘downgraden’ naar de 30W-variant.

#3 Meegeleverde MagSafe-kabel in passende kleur

Elke MacBook Air 2022 wordt geleverd met een usb-c-naar-MagSafe 3-kabel van 2 meter. Maar het leuke is dat deze gevlochten kabel uitgevoerd is in een bijpassende kleur. Er zijn dus vier varianten: zilver, spacegrijs, sterrenlicht én middernacht. Dit was nog niet het geval bij de MacBook Pro uit 2021, waar ook een MagSafe-oplaadkabel bij zat. Apple gaat de gekleurde kabel ook los verkopen, voor €55,- per stuk.

#4 Dunner dan de 12-inch MacBook (op z’n dikste punt)

Een leuk detail over de dikte: de nieuwe MacBook Air 2022 is 1,13cm dik. Wist je dat dat dunner is dan de 12-inch MacBook op zijn dikste punt? Het taps toe lopende design van dat model uit 2015-2017 liep van 0,35cm tot 1,31cm. Qua gewicht wint de 12-inch MacBook het overigens wel: die woog 0,92 kilo ten opzichte van 1,24 kilo van de nieuwe MacBook Air M2.

#5 Functietoetsen deze keer van volledige hoogte

Het toetsenbord van de nieuwe MacBook Air lijkt identiek te zijn aan die van de vorige M1-generatie, maar dat is toch niet helemaal waar. Waar de functietoetsen van de M1-versie uit 2020 nog smaller waren, zijn dit in de nieuwe 2022 M2-variant toetsen van volledige hoogte. Verder hebben alle functietoetsen wel dezelfde functies, waaronder Spotlight, dicteren en Niet storen op respectievelijk F4, F5 en F6. Ook is het mechanisme gelijk en zit er wederom achtergrondverlichting in.

#6 Geen MacBook Air-aanduiding meer onder het display

Apple heeft, net als bij de 14- en 16-inch MacBook Pro, afstand gedaan van de naamaanduiding onder het display. Bij de vorige generatie MacBook Air stond de naam nog onder het scherm, vlakbij het scharnier. Maar bij de nieuwe variant van 2022 is dat dus niet meer het geval. De rand is dus volledig zwart en dat is wat ons betreft een stuk strakker.

#7 Flink in prijs omhoog, ook de M1-versie duurder geworden

Apple heeft de prijzen van de MacBook Air een flink stuk omhoog gegooid. De nieuwe MacBook Air M2 2022 is beschikbaar vanaf €1.519,-, wat een stuk meer is dan de vroegere vanafprijs van de MacBook Air. Dat heeft ook te maken met het feit dat de M1 MacBook Air nog steeds in Apple’s assortiment zit. Dat heeft Apple de ruimte gegeven om de prijs van het nieuwe model iets op te voeren. Tegelijkertijd is de algehele vanafprijs van een MacBook Air ook gestegen, want de M1 MacBook Air uit 2020 is bij Apple ineens €90,- duurder geworden: van €1.129,- naar €1.219,-. Voor dezelfde Mac als in 2020 betaal je bij Apple dus een stuk meer. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de tekorten en de schaarste van onderdelen, waardoor de prijzen opgevoerd worden.

Voor de M1-versie van de MacBook Air is het dan ook slimmer om elders te kijken: bij winkeliers is dit model vaak veel goedkoper verkrijgbaar.