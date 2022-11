Palm Pilot-apps op je iPhone

Het gaat hier om een Palm Pilot-emulator die je kunt gebruiken om allerlei apps te proberen. Maar het zijn niet alleen apps: je kunt het hele Palm OS uit 1996 proberen, inclusief alle standaard apps en een werkende versie van de Graffiti handschriftherkenning. Zo krijg je een indruk hoe je zakcomputers moest bedienen op het moment dat de iPhone en de App Store nog niet bestonden. Daarnaast zijn er klassieke spelletjes zoals Space Trader en Dope Wars, die nostalgie oproepen.



Historicus Jason Scott had zes maanden nodig om de bestaande CloudPilot-emulator geschikt te maken voor webbrowsers. Dit is te danken aan ontwikkelaar Christian Speckner en de POSE-emulator die al wat langer bestond. Het is nog niet helemaal klaar. Scott heeft daarom gekozen voor een soft launch, om te voorkomen dat mensen gaan klagen dat die-en-die app nog ontbreekt. Zo wil hij nog een handleiding voor elke app gaan maken en zijn er nog een paar apps en games die zeker niet mogen ontbreken.



Heb je ooit een Palm PDA gebruikt, dan zullen deze schermen er bekend uit zien.

Scott’s favoriete Palm-software was een GPS-app, die al in de collectie zit. Daarnaast zijn er gekke vondsten, zoals een rekenmachine waarbij je het cijfer 7 niet kunt gebruiken. Ook leuk is te zien hoe ontwikkelaars vroeger geld probeerden verdienen, met zogenaamde trialware. Voor mij is het in ieder geval een mooie trip down memory lane, want voor ons is het allemaal begonnen met de aanschaf van een Palm V en een Handspring Visor, waardoor we via Palmclub.nl het plan hebben opgevat om een website over iPhones te beginnen. En ja, de website Palmclub.nl bestaat nog steeds in het originele design. We hebben destijds de bijbehorende stichting en de website overgedragen aan een aantal enthousiaste die-hards.

De complete collectie is hier te vinden.