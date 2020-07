Het accessoire lijkt erg op de Combo Touch, dus waarom kon de Folio Touch voor iPad Pro niet op hetzelfde moment uitkomen? Dat komt waarschijnlijk omdat Apple destijds haar eigen Magic Keyboard voor iPad Pro uitbracht – met een véél hogere prijs. Apple wilde op dat moment waarschijnlijk geen concurrentie van een soortgelijke en veel goedkopere toetsenbordhoes voor de iPad Pro’s. Apple werkt vaak nauw met Logitech samen aan productintroducties, dus we vermoeden dat er afspraken zijn gemaakt tussen beide bedrijven. Deze nieuwe toetsenbordhoes is geschikt voor de 2018- en 2020-versie van de 11-inch iPad Pro.



Logitech Folio Touch lijkt op Combo Touch, maar is net anders

Wat bouwkwaliteit van de Folio Touch betreft weten we al wat we kunnen verwachten. Wij hebben namelijk al de kleine uitvoering Combo Touch getest met een iPad Air 3. Een fijne functie die je niet op Apple’s Magic Keyboard vindt is de functierij met toetsen, voor onder meer het volume en de helderheid.

Het toetsenbord zit goed in elkaar en heeft plastic toetsen met goede key travel. De hoes is stevig, slank en heeft een grijze stoffen bekleding. Meer over de bouwkwaliteit en werking lees je in onze Logitech Combo Touch review.

Natuurlijk is de Folio Touch voor de 11-inch iPad Pro qua formaat net iets anders dan de Combo Touch en zijn er twee grotere verschillen. Het eerste verschil is dat de Folio Touch een uitsparing heeft aan de zijkant om een Apple Pencil te kunnen opladen. Dat gebeurt op de nieuwste iPad Pro namelijk door de Pencil simpelweg aan de zijkant te plakken met de magneet.

Op de Combo Touch zit ook een uitsparing aan de tegenovergestelde kant. Die verdwijnt op de Folio Touch en dat is jammer. Het zorgt namelijk voor een minder draagbaar model.

Folio Touch heeft geen verwijderbaar toetsenbord en trackpad

Het tweede verschil is iets minder handig. Een van de beste eigenschappen van de Combo Touch voor oudere iPad-modellen is namelijk dat je het toetsenbord kunt loshalen als je ‘m niet nodig hebt. Helaas zit dat er bij de Folio Touch niet in. Dat komt door de manier waarop het toetsenbord en trackpad verbonden zijn met de iPad.

Op oudere iPads zit een zogeheten Smart Connector. Dit zijn drie pinnetjes aan de zijkant van de iPad waarmee accessoires als toetsenborden verbinding kunnen maken. Ze blijven dan magnetisch plakken, zoals bij de Combo Touch. Erg handig, want je hebt zo geen Bluetooth of extra stroomvoorziening nodig. Op de nieuwe iPad Pro’s zit deze connector aan de achterkant. Daarom kun je het toetsenbord niet loshalen zonder de hele hoes van je iPad te verwijderen.

In onze review van de Logitech Combo Touch schreven we dat het verwijderbare toetsenbord juist zo’n handige functie is. Je hebt het toetsenbord namelijk niet altijd nodig en wanneer dat wel zo is klik je ‘m er zo op. Is het voor jou geen issue dat het toetsenbord altijd vast zit? Dan raden we je de Logitech Folio Touch van harte aan.

Je kunt de Logitech Folio Touch bekijken op de Logitech website. We verwachten dat het accessoire binnenkort bij Apple en Logitech in Nederland te koop is. De Amerikaanse prijs is in ieder geval $160.