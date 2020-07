Apple past taalgebruik aan: geen zwarte lijsten meer

Er is al jarenlang kritiek op termen als ‘master’ en ‘slave’, die worden gebruikt om aan te geven welke computer iets aanstuurt en welke computer alleen commando’s moet uitvoeren. Door de Black Lives Matter-beweging gaan techbedrijven nu in actie komen. Apple gaat de termen ‘blacklist’ en ‘whitelist’ vervangen door ‘deny list’ en ‘allow list’. In plaats van de term ‘master branch’ zal nu de neutralere term ‘main branch’ worden gebruikt. Sinds WWDC 2020 zijn de veranderingen al te merken. Ook is er nu een update te vinden in het portaal voor ontwikkelaars, waarin wordt aangekondigd dat veelgebruikte computertermen zullen worden aangepast.



Het gaat daarbij om aanpassingen voor Xcode, API’s, documentatie en open source-projecten als WebKit en Swift. Het zijn kleine aanpassingen: de neutrale termen klinken net zo logisch en begrijpelijk, maar toch is het een groot verschil in hoe het overkomt op mensen. Overal in Xcode 12 zal de term ‘master’ worden vervangen door ‘main’. Ook raadt Apple ontwikkelaars aan om de aanpassingen in de API te bestuderen om ook over te kunnen stappen naar de neutralere termen. Het kan namelijk gebeuren dat de nieuwe termen invloed hebben op de code, bijvoorbeeld als een bepaalde computerterm is vervangen door iets compleet anders.

In de Apple-stijlgids zijn ook de nodige aanpassingen aangebracht. Het is niet zo dat Apple nu dwingende politiek-correcte termen voorschrijft. Voor master/slave heeft Apple bijvoorbeeld het volgende advies:

Gebruik dit niet om de relatie tussen twee apparaten of processen aan te geven. Gebruik in plaats daarvan een alternatief dat passender is voor de context, zoals primair/secundair, primair/replica, hoofd/secundair of host/client.

Twitter heeft sinds januari al het taalgebruik aangepast, toen de zwarte programmeur Regynald Augustin een mailtje kreeg met de term ‘automatic slave rekick’. Dit ging over het herstarten van een secundair proces, maar Augustin stoorde zich eraan omdat sommige termen niet meer passen in deze tijd. Ook Microsoft en Google hebben eens goed gekeken naar de termen die ze gebruiken en de nodige aanpassingen gedaan.