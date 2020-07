Twitter stelt platform meer open voor apps van derden

Eigenlijk wilde Twitter de nieuwe API vandaag lanceren, maar heeft besloten het nog even uit te stellen. Dat heeft alles te maken met de Twitter-hack van 15 juli. Hoewel deze API daar niets mee te maken heeft vond Twitter dit geen gepast moment voor een feestelijke lancering. In plaats daarvan komt de API v2 volgende week.

Het sociale platform heeft al jaren een API waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen. Deze werden echter steeds meer beperkt waardoor ontwikkelaars kernfuncties begonnen te verliezen. Gelukkig voor liefhebbers en ontwikkelaars is de Twitter API v2 meer open.



Twitter API meer opengesteld voor ontwikkelaars

Een API is een set aan codes voor ontwikkelaars waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Zie het als de sleutels van een app waarmee je toegang krijgt tot bepaalde Twitter functies zoals het ophalen van tweets en het verwijderen van een tweet. Eén van de beperkingen die in 2018 werden doorgevoerd was dat tweets later binnenkwamen in onofficiële apps. Officieel heeft Twitter nooit een verklaring naar buiten gebracht, maar het is aannemelijk dat het bedrijf omwille van advertentie inkomsten hun eigen app beter wilde maken. Apps als Tweetbot en Twitterrific waren hier de dupe van.

Met de nieuwe Twitter API v2 kunnen ontwikkelaars weer realtime tweets laten verschijnen in hun apps – zonder vertraging dus. Andere nieuwe functies zijn onder meer threads, poll uitslagen, vastgemaakte tweets, een geavanceerde zoekfunctie. Het zijn functies die we al een tijd kennen van de officiële app en onmogelijk waren in apps van derden. Verder is de API makkelijker te implementeren en is er een nieuw ontwikkelportaal voor alle documentatie.

Twitter API kost nog steeds geld en lanceert volgende week

De Twitter API v2 kost geld. Dat is met de API die nu beschikbaar is ook het geval, al komt er wel wat veranderingen in. De Twitter API wordt beschikbaar in een gratis versie, maar die is beperkt tot enkele basisfuncties. Verder is er een API voor academisch onderzoek en een voor bedrijven. Wat ze kosten is nog niet bekend. Ontwikkelaars kunnen wisselen tussen de niveaus, maar wat dat kost is ook niet bekend.