iCulture Vandaag: dit was donderdag 27 februari 2020

Vandaag konden we weer een nieuwe aanbieder toevoegen aan het lijstje met providers die de eSIM ondersteunen. Met de Simyo eSIM kun je niet alleen als sim only-gebruiker, maar ook met pre-paid aan de digitale simkaart. En dat is was voorheen nog niet mogelijk. Verder hebben we een opiniestuk over het dat een verwisselbare iPhone-accu geen goed idee is. en we nemen een kijkje in de Apple Store. Welke bijzondere oplossingen kun je in de winkels vinden? Dat en meer lees je vandaag op onze site!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De Powerbeats 4 hebben FCC-goedkeuring. Niets staat een aankondiging nog in de weg.



De beste apps voor korte video’s en filmpjes hebben we voor je op een rij gezet. Eentje zit er al standaard in iOS.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Philips Hue (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Op verzoek van gebruikers is de schakelaar voor het in- en uitschakelen van de bewegingssensor nu direct beschikbaar in de accessoirelijst.

, iOS 12.0+) - Op verzoek van gebruikers is de schakelaar voor het in- en uitschakelen van de bewegingssensor nu direct beschikbaar in de accessoirelijst. PhotoRoom - Make Studio Photo (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Maak leuke looping videos van je foto’s, zodat ze extra opvallen op Instagram.

, iOS 12.0+) - Maak leuke looping videos van je foto’s, zodat ze extra opvallen op Instagram. Audio Now - Podcast App (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Episodes worden nu in de volgorde oud naar nieuw afgespeeld.