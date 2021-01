Zet je Apple-producten terug naar fabrieksinstellingen met deze tips! Of je apparaat nu is vastgelopen, of dat je het product wilt doorgeven aan iemand anders: met een factory reset voelt je Apple-apparaat weer als nieuw!

Alles over de fabrieksinstellingen van je Apple-product

Er gaat wel eens iets mis met je Apple-producten. Een apparaat werkt niet goed of je wilt met een schone installatie beginnen. Hoe kun je dan teruggaan naar de fabrieksinstellingen, oftewel een factory reset? In dit artikel wijzen we je op weg naar de verschillende uitlegartikelen die we hebben gemaakt over de fabrieksinstellingen. Of het nu een HomePod of een setje AirPods is.

Wat zijn fabrieksinstellingen?

Bij het teruggaan naar fabrieksinstellingen wordt de complete inhoud van je Apple-apparaat gewist, dus alle inhoud en instellingen. Het toestel is daarna weer precies zoals je het ooit uit de doos haalde. Behalve natuurlijk de eventuele krasjes op de behuizing. Na het wissen kun je weer met een schone installatie beginnen.

Waarom fabrieksinstellingen?

Er zijn twee redenen waarom je je apparaat naar fabrieksinstellingen zou willen terugzetten. Ten eerste omdat je tegen allerlei problemen aanloopt: je toestel wordt erg heet, reageert traag of kampt met een onverklaarbaar probleem waar je maar niet uit komt. Je zou wat apps kunnen wissen, je iPhone resetten of je Mac herstarten, maar dat lost het niet altijd op.

Soms zit er niets anders op dan het apparaat volledig te wissen en met een schone (iPhone) installatie te beginnen om definitief van je probleem af te komen.

iPhone terugzetten

De iPhone is het apparaat dat je het meest intensief gebruikt. Je bent constant bezig met het installeren van nieuwe apps en het uploaden van foto’s. Geen wonder dat op een gegeven moment je iPhone wat trager wordt en wat kuren gaat vertonen of dat je op een gegeven moment een nieuwe iPhone wilt. In beide gevallen wil je de iPhone fabrieksinstellingen terugzetten.

Bekijk ook iPhone fabrieksinstellingen terugzetten: bij verkoop of hardnekkige problemen Terug naar fabrieksinstellingen met je iPhone, iPad of iPod touch. Deze tip legt uit hoe je je toestel herstelt bij tweedehands verkoop. Teruggaan naar de fabrieksinstellingen van je iPhone kan ook een oplossing zijn voor problemen.

iPad terugzetten

Een iPad gaat lange tijd mee. Vaak geven mensen hun iPad door aan een familielid, maar een iPad tweedehands doorverkopen kan natuurlijk ook. Hoe dan ook: je wilt niet dat de nieuwe eigenaar jouw data te zien krijgt, dus de iPad fabrieksinstellingen terugzetten is een must.

Bekijk ook Zo zet je de iPad fabrieksinstellingen terug De iPad fabrieksinstellingen herstellen kan handig zijn als je problemen met je tablet hebt of als je je iPad aan iemand anders wilt doorgeven. Wij laten zien hoe je de iPad fabrieksinstellingen terugzet.

Mac terugzetten

Ook bij een MacBook of iMac kunnen er meerdere redenen zijn om de Mac fabrieksinstellingen terug te zetten. Bijvoorbeeld omdat de computer traag is geworden, vreemd reageert of omdat je het apparaat op Marktplaats wilt zetten. In al deze gevallen wil je je Mac wissen zodat er geen vertrouwelijke gegevens meer op staan.

Bekijk ook Zo zet je je Mac terug naar fabrieksinstellingen in 3 stappen Wil je je Mac naar fabrieksinstellingen terugzetten, dan moet je een aantal stappen nemen voordat je je schijf kunt wissen. Deze tip legt uit hoe je het aanpakt.

Apple TV terugzetten

De Apple TV heeft weinig opslagruimte voor persoonlijke data, maar toch kan het zin hebben om de instellingen te wissen en de Apple TV fabrieksinstellingen terug te zetten. Daarna kun je beginnen aan een schone installatie, die bij de Apple TV een fluitje van een cent is.

Bekijk ook Apple TV terugzetten naar fabrieksinstellingen De Apple TV terugzetten naar fabrieksinstellingen kan handig zijn als je de Apple TV tweedehands wilt verkopen of tegen hardnekkige problemen aanloopt. Deze tip leggen we uit hoe het terugzetten naar fabrieksinstellingen werkt.

HomePod terugzetten

De HomePod heeft ook geen interne opslag; vandaar dat we in onderstaande tip zowel het resetten als de HomePod fabrieksinstellingen bespreken. Zo kun je een HomePod wissen en aan iemand anders geven, of mogelijke problemen met de speaker oplossen.

Bekijk ook HomePod resetten: zo zet je de HomePod terug naar fabrieksinstellingen Wil je de HomePod resetten naar fabrieksinstellingen? In deze tip ontdek je twee methoden om je HomePod terug te zetten: handig als je HomePod raar reageert, niet wil koppelen of als je de speaker aan iemand anders wilt geven.

AirPods terugzetten

Heb je een setje AirPods dat niet helemaal goed werkt, dan is resetten van de AirPods een goed idee. Het is misschien wat overdreven om te spreken over de AirPods fabrieksinstellingen, maar wil je je oortjes weer terug brengen naar de oorspronkelijke staat zoals ze uit de doos kwamen, dan kan dat!

Bekijk ook AirPods resetten: zo zet je de AirPods (Pro/Max) terug naar fabrieksinstellingen Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Apple Watch terugzetten

Wil je je Apple Watch aan iemand anders geven, dan hebben we daarvoor de tip Apple Watch loskoppelen. Dit zorgt er meteen voor dat alle inhoud wordt gewist. Ondervind je problemen met de smartwatch, dan kan de Apple Watch herstarten helpen om het op te lossen.

Bekijk ook Apple Watch loskoppelen van je iPhone doe je zo Wil je je Apple Watch loskoppelen van de iPhone, dan lees je in dit artikel het stappenplan. Loskoppelen is een goed idee als je Apple Watch stuk is of als iemand anders jouw Apple Watch gaat gebruiken. In deze tip leggen we je alles uit over het loskoppelen van je Apple Watch.

Bekijk ook Zo kun je een vastgelopen Apple Watch herstarten Bij een vastgelopen Apple Watch helpt herstarten. In deze tip lees je alles over de Apple Watch normaal en gedwongen herstarten, resetten en naar fabrieksinstellingen terugzetten.