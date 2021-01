Game helpt tegen prikangst

Naaldangst is zelfs onder ervaren bloeddonors een reeële angst: zo’n 35% van de donors heeft er last van. Dat heeft te maken met hoe je hersenen reageren bij het zien van naalden en bloed. Je kunt niet tegen je lichaam zeggen dat je geen angst mag voelen, maar je kunt je hersenen wel beïnvloeden. Dat doe je met biofeedback – een wetenschappelijk bewezen methode om lichamelijke reacties op angst en stress onder controle te krijgen.



AINAR maakt je rustiger bij naaldangst

Je hartslag stijgt als je stress ervaart. Het is mogelijk om je hartslag omlaag te krijgen en daardoor rustiger te worden. Volgens Sanquin-onderzoeker Lisanne Huis in ‘t Veld kun je je hartslag zien als een puzzel waarvan de kleuren verdwijnen bij een hoge hartslag. Het is dan aan jou om de kleuren weer terug te laten komen waardoor je weer rustig wordt. Dit wordt biofeedback genoemd.

AINAR bevat dit soort puzzels. Het doel van alle opdrachten is om jou rustig te maken wanneer je in de wachtruimte zit. Dat moet niet alleen helpen bij bloeddonaties, maar ook bij een vaccinatie. De game maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). AINAR staat dan ook voor Artificial Intelligence for Needle Anxiety Reduction. De eerste opdracht is om de omlijning van een hartje af te gaan door langs de rand te tikken. Zijn de vakjes rood, dan vertoon je volgens de app symptomen van stress. Wanneer je rustig bent moeten deze blauw worden. Het is de bedoeling om de opdracht binnen de tijd te voltooien met zo veel mogelijk blauwe vakjes.

Om fysieke symptomen van stress te monitoren gebruikt AINAR continu je camera. Als het goed werkt zal de app op basis hiervan kunnen zien hoe jij je voelt. AINAR zoekt naar subtiele signalen in je gezicht die kunnen wijzen op angst en stress. Algoritmes verwerken deze data. De ontwikkelaar belooft dat de camerabeelden nergens worden opgeslagen of doorgestuurd.

Op dit moment staat de game nog niet in de App Store, maar je kunt je wel aanmelden om mee te helpen met het testen. Dat kan gewoon thuis en je hebt alleen je iPhone nodig. Je kunt je aanmelden via AINAR.io. De betatest gaat via Apple’s TestFlight platform. De game is ook te testen voor Android.