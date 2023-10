Gebruikers van een Kindle Scribe kunnen hun handgeschreven notities nu bekijken in de Kindle-app voor iOS. Alle handgeschreven teksten zijn onderweg te bekijken, ook als de Kindle niet in de buurt is.

Een e-reader kan handig zijn om boeken te lezen, maar je hebt zo’n apparaat niet altijd bij je. Om toch te zorgen dat je alle handgeschreven notities bij de hand hebt, heeft Amazon een aankondiging voor iPhone-gebruikers met een Kindle Scribe. Deze notities zijn vanaf nu ook te bekijken in de Kindle-app voor iOS. Dit geldt ook voor handgeschreven plaknotities. De iPhone is daarmee als eerste aan de beurt en begin 2024 volgt dezelfde functionaliteit in de Kindle-app voor Android.

Kindle Scribe-notities op iPhone bekijken

Daarnaast komen er binnenkort nog meer nieuwe functies naar Kindle Scribe, waaronder meerdere selecties tegelijk maken en het uitvoeren van bulkacties voor notitieboeken. Daarmee wordt het gemakkelijker om je notities te beheren en te organiseren. Je kunt in het overzicht van notitieboeken dan meerdere pagina’s selecteren om vervolgens te verplaatsen, toe te voegen, te verwijderen, te exporteren of te converteren naar tekst. Vervolgens kun je de notitie naar anderen doorsturen.

Kindle Scribe met handschriftherkenning

Kindle Scribe is een 10,2-inch e-reader waarop je ook kunt schrijven. Dit model is nog niet officieel bij Amazon Nederland verkrijgbaar, maar diverse winkels verkopen het product al wel. Goedkoper is om via Amazon Duitsland te bestellen, waarbij de €6,99 verzendkosten naar Nederland wel te overzien zijn. Kindle Scribe heeft een scherm dat beduidend groter is dan de andere Amazon Kindles, zoals de Paperwhite. Bovendien is het de enige e-reader van Amazon met schrijffunctie, waarbij je kunt kiezen uit een eenvoudige of een iets luxere schrijfpen. Hiermee maak je handgeschreven notities of voeg je getekende teksten toe in boeken en op pdf-documenten. Aanvankelijk waren de functies nog erg beperkt, maar in de loop van 2023 zijn er steeds meer features toegevoegd. Zo kwam er handschriftherkenning, ook in het Nederlands. En werd mogelijk om je handgeschreven notities te exporteren naar pdf, zodat je het daar verder kunt bewerken. Het ging daarbij om eenmalig exporteren, terwijl de nieuwe sync-functie voor iOS zorgt dat je notities altijd up-to-date zijn op je iPhone.

Geen goed alternatief: ReMarkable 2

Een concurrent die ook niet zo gemakkelijk in Nederland verkrijgbaar is, is de ReMarkable 2. Dit is vooral bedoeld als notitieblok-vervanger en heeft een minimalistisch uiterlijk. Je kunt kiezen uit tientallen sjablonen die lijken op normaal schrijfpapier en het werkt samen met Google Docs en Dropbox. Kindle Scribe en ReMarkable 2 zijn beide te gebruiken als e-reader en tablet, maar ze richten zich op heel verschillende doelgroepen. De Kindle Scribe is wat breder en korter van formaat, heeft een scherp display en automatische helderheidsregeling. Het apparaat is sterk gericht op het Kindle-platform, zoals je mag verwachten van een Amazon-product. Er zijn miljoenen boeken voor verkrijgbaar die je offline kunt opslaan en meenemen. De ReMarkable 2 is meer bedoeld voor schrijven en notities maken. De ervaringen met de ReMarkable 2 zijn echter niet onverdeeld positief; er zijn toch nog veel beperkingen. Wellicht ben je met de Kindle Scribe dan toch beter af.