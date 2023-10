WhatsApp is bezig met een nieuwe functie, waarmee je uitnodigingen in een groepschat kunt versturen. Zo kun je gemakkelijker een activiteit of bijeenkomst organiseren.

De nieuwe functie is te vinden in betaversie 2.23.21.12 van WhatsApp voor Android. In het deelmenu voor groepschats is een nieuwe knop Events toegevoegd om een activiteit te plannen. Na het invoeren van een naam en beschrijving, locatie en link naar een videogesprek kun je de activiteit toevoegen aan de conversatie. Deelnemers kunnen de uitnodiging bekijken en accepteren. De functie is nu nog onder ontwikkeling en komt waarschijnlijk in een toekomstige update beschikbaar.

WhatsApp-vrienden uitnodigen voor een event

In een eerder artikel besprak WABetaInfo al een functie die in ontwikkeling is voor het inplannen voor videogesprekken. De nieuw ontdekte functie lijkt echter ook betrekking te hebben op fysieke afspraken, waarbij je op het afgesproken tijdstip op een locatie moet zijn, bijvoorbeeld een bowlingbaan of café. Daarnaast is WhatsApp bezig geweest met de optie om herinneringen te sturen, om te zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is. De functies werken alleen bij groepschats voor WhatsApp-communities. De uitnodigingen en herinneringen zijn end-to-end versleuteld, zodat alleen mensen in het gesprek ze kunnen bekijken.

Deelnemers moeten WhatsApp updaten naar de nieuwste versie om de uitnodigingen voor groepsevenementen te zien en te accepteren. De bekende groene chatapp staat niet stil: onlangs werd WhatsApp voor iPad als beta beschikbaar gesteld en een paar eerder kwam de nieuwe kanaalfunctie van WhatsApp beschikbaar. Volgens geruchten gaat het nog verder: de chatapp zou intern werken aan de mogelijkheid om chatberichten te ontvangen van andere chatapps. Mogelijk heeft dit te maken met de Digital Markets Act van de EU, waarbij poortwachters hun systemen moeten openstellen voor andere deelnemers. Het lijkt erop dat WhatsApp alvast aan de slag is gegaan om aan de DMA te voldoen, door de beta alvast gedeeltelijk open te stellen voor chats van andere aanbieders.