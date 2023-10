Het bedrijf heeft de nieuwe Firefly-functies aangekondigd tijdens de jaarlijkse MAX-conferentie. Ze zijn gebaseerd op het nieuwste Image 2-model en zijn veilig voor commercieel gebruik. Je kunt de gemaakte illustraties dus zorgeloos op t-shirts drukken en die vervolgens verkopen. Ook kun je Illustrator een merklogo laten maken of afbeeldingen genereren voor je webshop, waarbij producten in een mooi gestylede omgeving staan. Volgens Adobe is Firefly een enorm succes met al meer dan 3 miljard afbeeldingen die door gebruikers zijn gegenereerd. Maar liefst 90 procent van de mensen die de Firefly-webapp gebruiken zijn nieuw bij Adobe.

Hieronder zie je een afbeelding van een smartphone-dief, gegeneerd door Firefly:

Nog slimmer opvullen in Photoshop

Firefly is ingebouwd in apps zoals Photoshop en daarnaast is het gratis beschikbaar op firefly.adobe.com. In Photoshop vind je verbeterde kleuren en een breder dynamisch bereik. Ook worden huid, haar, ogen, handen en lichaamsstructuur van mensen realistischer weergegeven. De verbeterde generatieve opvulfunctie zorgt in Photoshop dat een bestaande afbeelding nog mooier wordt aangevuld met passend beeldmateriaal.

Vectorafbeeldingen genereren in Adobe Illustrator

Gebruik je Illustrator voor je vectorafbeeldingen, dan zijn die nu ook met generatieve AI op te leuken. Je kunt beschrijvende aanwijzingen geven in meer dan 100 talen om bijvoorbeeld een merklogo te maken, een productverpakking te ontwerpen of je app te voorzien van een passend icoontje. Als Illustrator de eerste voorzet heeft gegeven voor een afbeelding kun je dit verder verfijnen of handmatig bewerken. Je kunt ook zorgen dat de visuele stijl is afgestemd op jouw artboard. Adobe gebruikt gelicenseerde content van Adobe Stock en content uit het publieke domein waarvan het auteursrecht is verlopen. Mochten er credits nodig zijn, dan kan Adobe die ook genereren.

Ontwerpmodellen in Adobe Express

Met de Firefly-ontwerpmodellen in Adobe Express (gratis) kun je allerlei marketing- en promotiemateriaal maken, zoals berichten voor sociale media. Er wordt dan ook rekening gehouden met de juiste beeldverhoudingen. Met de ontwerpmodellen kun je een reclamebanner maken voor je website, maar ook drukwerk. Vind je dat de afbeelding niet helemaal klaar is, dan kun je met tekstaanwijzingen iets toevoegen, vervangen of verwijderen. Daarnaast heeft Adobe nog meer AI-functie toegevoegd aan Creative Cloud, zoals een automatisch blur-effect voor foto’s in Adobe Lightroom en een mockup-functie in Illustrator, waarmee je het product dat je wilt verkopen in een aantrekkelijke context kunt zetten.

Adobe heeft ook een nieuw logo (CR) bedacht om duidelijk te maken dat content door AI is gegenereerd. Daarnaast is er een label bedacht met alle relevante informatie, zodat je weet hoe het gemaakt is. Dit kan info bevatten over waar en hoe het gemaakt is en met welke tools. Ook kun je zien of er nog latere bewerkingen zijn geweest. Het is alleen de vraag of mensen dit daadwerkelijk op hun foto’s gaan zetten.

Zelf proberen?

Wil je de generatieve AI-functies zelf proberen, dan kan dat gratis op firefly.adobe.com. De hierboven genoemde verbeteringen zijn beschikbaar voor alle Creative Cloud-gebruikers en komen vanzelf naar je toe. Om de update te forceren ga je in de Creative Cloud-app naar Apps > Updates. Je kunt ook op de Adobe MAX-pagina kijken wat er zoal is aangekondigd.