De bekende journalist en computerwetenschapper Doc Searls heeft kritiek op Apple's nieuwste reclamespot. Daarin is te zien hoe een man tracking op de iPhone uitschakelt door een schakelaar om te zetten. Maar volgens Searls neemt Apple privacy niet echt serieus. Of bouwt Apple stiekem aan een eigen reclameplatform, op basis van jarenlang verzamelde gebruikersdata?

Apple’s privacyschakelaar staat standaard aan

Je hebt Apple’s nieuwste reclamespotje over privacy vast al eens gezien. Een man koopt een beker koffie met daarop de naam ‘Felix’ en iets wat eruit ziet als een wachtwoord. Terwijl hij naar huis loopt wordt hij door allerlei figuren gevolgd, met op de achtergrond het liedje ‘Mind Your Own Business’ van Delta 5. Maar gelukkig heeft Apple een oplossing: je kunt een schakelaar omzetten en… poef! Alle vervelende figuren zijn in één klap verdwenen. Volgens Doc Searls gaat Apple daarmee nog niet ver genoeg en neemt privacy niet écht serieus. Eigenlijk zou tracking standaard uit moeten staan, vindt Searls.



Uit diverse polls blijkt dat de meerderheid van gebruikers tracking door apps gaan uitschakelen. Het zou gaan om percentages van wel 96%, dus vrijwel alle gebruikers. Dan zou het logisch zijn dat Apple de schakelaar al standaard uit zet.

Searls vindt de boodschap van de video nogal misleidend. Felix zou helemaal geen trackers hebben gehad als hij naar Instellingen > Privacy > Tracking was gegaan en de schakelaar uit had gezet. Standaard staat het aan en dat is niet in het belang van gebruikers. Felix moet nu voor elke app op een melding drukken.

Een ander punt was ons ook al opgevallen in het taalgebruik: je schakelt de tracking niet uit, maar ‘vraagt’ een app om niet te tracken. Mag je er dan ook vanuit gaan dat het niet gebeurt? Dat is onduidelijk.

Searls herinnert zich ‘Do Not Track’ uit de beginjaren van deze eeuw. Dit is nog steeds een instelling in elke browser, maar het is slechts een verzoek. Het werd door bijna elke website genegeerd en het heeft geen enkele zin om het in of uit te schakelen. Reclamemakers hadden allerlei manieren gevonden om het te omzeilen. In 2019 werd de naam gewijzigd in ‘Tracking Preference Expression’, maar ondertussen waren gebruikers al overgestapt naar adblockers die een stuk effectiever waren.

Searls vindt, net als wij, dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Betekent ‘vragen’ om niet getrackt te worden dat je inderdaad niet wordt gevolgd? Of is het slechts een verzoek, waar misschien geen rekening mee wordt gehouden? En hoe weet je of er alsnog tracking plaatsvindt. Daarover is Apple niet helder. Hoe kun je het controleren?

Apple doet zelf wél aan tracking

Overigens doet Apple zelf ook aan tracking voor advertenties, iets wat je niet in de reclamespots terugziet. In dit stuk van Benedict Evans is te lezen waarom Apple zich daarbij op een hellend vlak bevindt. Apple heeft een eigen reclamesysteem op de iPhone, waarmee gebruikers worden gevolgd en dat gebruikt wordt om gerichte advertenties te presenteren. Dit gebeurt op het toestel zelf (dus niet in de cloud) en alleen in de eigen apps.

Maar dan nog: Apple legt een hoop aspecten van je gedrag vast en slaat dit op in anoniem gemaakte cohorts (gebruikersgroepen met dezelfde kenmerken). Dit is een trucje waar Facebook en Google ook gebruik van maken, zodat ze je in de juiste groep kunnen indelen:

Bovenstaande info kunnen adverteerders afleiden op basis van Facebook-data, maar bij Google is er iets soortgelijks ontwikkeld onder de naam FLoC.

Bekijk ook Google's cookie-alternatief FLoC is een slecht idee, zegt EFF Google heeft een alternatief voor cookies bedacht met de naam FLoC. Het is onder andere bedoeld om Apple's anti-trackingmaatregelen in iOS 14.5 te omzeilen. Maar volgens de Electronic Frontier Foundation (EFF) is het helemaal niks.

Lokaal op je iPhone

Apple legt nergens letterlijk vast dat jij van K-Pop houdt en in Berlijn woont, maar deelt je wel in groepen in die toevallig dezelfde kenmerken en hobbies hebben. De reclames die je in de App Store, Aandelen- en News-app ziet zijn daardoor gericht op jouw interesses, terwijl Apple kan blijven beweren dat ze jouw persoonlijke profiel niet op een server opslaan. Dat klopt, want alles gebeurt lokaal op je iPhone. “Je telefoon volgt je, maar verklapt dat niet aan anderen”, aldus Evans.

Een eigen reclameplatform van Apple?

De cynicus zal zeggen dat Apple advertenties in apps om zeep helpt, om adverteren in apps minder aantrekkelijk te maken. Dat dwingt appmakers om naar in-app aankopen over te stappen, zodat Apple een graantje meepikt. Of dat zo is? Daar zal Apple geen uitspraken over doen. Wel zou het een boeiende ontwikkeling zijn als Apple aankondigt dat ze een eigen platform voor ‘privacyvriendelijke, gepersonaliseerde advertenties’ gaan introduceren met een API voor adverteerders. Gebaseerd op de data die ze jarenlang hebben verzameld.