Instapaper gaat de prijs voor het Premium-abonnement verhogen voor nieuwe en bestaande abonnees. Er is zelfs sprake van een verdubbeling. Waarom dat nodig is, vertellen ze in een blogposting.

Instapaper is een van de populairste later lezen-apps voor de iPhone. Hiermee kun je artikelen waar je geen tijd voor hebt bewaren om later nog eens rustig te kunnen doorlezen. Een verdubbeling van de abonnementsprijs van €3,49 naar €6,99 per maand is nogal een sprong. Volgens de makers is het nodig om meer inkomsten te genereren, die in de app geïnvesteerd zullen worden. “Velen van jullie vinden dat nieuwe functies sneller ontwikkeld moeten worden”, is te lezen in een blogpost. “Onze nieuwe prijzen stellen ons in staat om meer engineers aan te nemen zodat we nieuwe functies sneller kunnen opleveren.”

Een dergelijke reden maakt het voor gebruikers moeilijker om te gaan klagen: ze hebben er immers zelf om gevraagd. Het is de eerste prijsverhoging voor Instapaper Premium in negen jaar. De jaarprijs gaat ook omhoog, van €34,99 naar €69,99 per jaar. De prijsverhoging gaat direct in voor nieuwe abonnementen en vanaf 1 januari 2024 voor bestaande gebruikers.

Prijsverhoging nodig om zelfstandig te blijven

De prijsverhoging is volgens Instapaper ook nodig om een zelfstandig bedrijf te kunnen blijven. De afgelopen tijd zijn er meerdere apps in het nieuws die na een overname veel duurder werden en niet meer goed worden onderhouden. Filmic Pro is een goed voorbeeld daarvan, maar hetzelfde gebeurde bij de populaire fotografie-app Camera+. De nieuwe eigenaar (Heavy Plumb) heeft diverse functies achter een betaalmuur gezet , om mensen over te halen een in-app abonnement te nemen. Dit wekte vooral boosheid op bij mensen die al een vast (‘levenslang’) bedrag hadden betaald voor de genoemde functies en er nu opnieuw voor moeten betalen.

De prijsverhoging van Instapaper gaat per direct in voor mensen die willen upgraden.

Nieuw in Instapaper: Permanent Archive

Om de belofte van nieuwe functies meteen kracht bij te zetten, belooft Instapaper meteen een nieuwe functie: Permanent Archive. Deze is alleen beschikt voor Premium-gebruikers en zorgt ervoor dat je altijd toegang houdt tot de opgeslagen content. Alle artikelen die je leest, markeert en notities over maakt blijven altijd toegankelijk, zelfs als ze van internet verdwijnen. Permanent Archive is per direct te gebruiken. Verdere plannen zijn upgrades voor tekst-naar-spraak, verbeterde functies om je items te organiseren en nieuwe functies voor het maken van samenvattingen.

Instapaper belooft dat ze de prijs in de nabije toekomst niet verder zullen verhogen. Voor studenten is er een goedkopere optie Instapaper Premium for Students. Zij kunnen de app voor de oude prijs blijven gebruiken. Je moet hiervoor een e-mail sturen met je naam, verwachte afstudeerdatum en kopie van je studentenkaart.