Intel wilde productie iPhone-chips op zich nemen in 2011

Intel wilde in 2011 de productie van iPhone-chips oppakken, maar Tim Cook was niet overtuigd van de plannen. Dit blijkt uit een interview met TSMC-oprichter Morris Chang.

Dat Apple’s samenwerking met TSMC een succesverhaal is, mag duidelijk zijn. Al sinds 2014 maakt de Taiwanese chipfabrikant de processors voor de iPhone, en tegenwoordig zijn zowat alle Apple-apparaten voorzien van een door TSMC gefabriceerde Apple silicon-chip. Deze processors bieden indrukwekkende prestaties, een laag stroomverbruik en allerlei snufjes om games, AI-taken en meer sneller te laten draaien. Geen wonder dus dat Apple in 2020 besloot om ook de Mac met deze chips uit te rusten, wat ten koste ging van Apple’s eerdere deal met Intel.

Toch had de situatie volledig anders kunnen zijn. In een interview met de Acquired-podcast zegt TSMC-oprichter Morris Chang namelijk dat Intel begin 2011 nog de productie van iPhone-chips op zich wou nemen, en dat Apple dit aanbod overwoog. Hierdoor werden gesprekken met TSMC tijdelijk gepauzeerd. Na de eerste proefproductie van Intel’s iPhone-chips was Tim Cook echter niet overtuigd, waardoor de gesprekken met TSMC toch weer verder konden gaan. Cook zou later zelfs tegen Chang hebben gezegd dat Intel niet weet hoe ze een chipfabrikant moeten zijn. Hieronder bekijk je het volledige interview:

Slimme zet

Met het weigeren van Intel’s aanbod heeft Apple uiteindelijk een fiasco vermeden. De prestaties van Intel-chips begonnen vanaf 2016 flink tegen te vallen, met een procedé dat maar niet vervangen werd en processors die veel te heet werden in Apple’s dunne MacBooks. Tegenwoordig heeft de chipfabrikant moeite om AMD bij te benen als het gaat om desktop-processors, en heeft het flinke concurrentie van Qualcomm wat betreft laptop-chips. Op de mobiele markt zijn Apple’s A-serie (TSMC) en Qualcomm’s Snapdragon-chips (TSMC) dominant, en schittert Intel door afwezigheid.