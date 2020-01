Met enige regelmaat verschijnen er op het web nieuwe concepten van de 2020 iPhones. In dit artikel hebben we de mooiste iPhone 2020 concepten voor je op een rijtje gezet.

iPhone 2020 concepten

2020 wordt een druk jaar voor Apple. De line-up van de 2020 iPhones in het najaar bestaat volgens geruchten uit maar liefst vier modellen, terwijl er voor dit voorjaar ook nog de iPhone SE 2 op de planning staat. Zoals altijd zijn ontwerpers weer losgegaan op allerlei concepten van de 2020 iPhones. De meeste concepten gaan uit van dezelfde verbeteringen, maar ze hebben wel elk hun eigen touch toegevoegd. Wat zijn de beste en meest realistische concepten van de 2020 iPhones? We hebben ze opgesplitst in de modellen voor het voorjaar (iPhone SE 2) en het najaar (onder andere de iPhone 12).



Concepten iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Veruit de meeste concepten leggen de focus op de toestellen van het najaar, omdat daar de meeste veranderingen in verwacht worden.

In dit concept heeft de ontwerper goed gekeken naar de iPhone 5-serie. Het ontwerp van de modellen bestaat namelijk uit een rechte rand die sterk aan de iPhone 5 doet denken. Daarnaast past hij de donkerblauwe kleur van de iPhone 12 Pro toe, die volgens geruchten dit jaar de opwachting maakt. Bepaalde dingen van het concept zien wij wel verschijnen, zoals de camera indeling met time-of-flight sensor en een vernieuwde zijschakelaar. Waar de ontwerper iets meer over fantaseert is het verdwijnen van de notch en in plaats daarvan een iets dunner randje aan de bovenkant toevoegt.

Voor Let’s Go Digital heeft de Nederlandse ontwerper Jermaine Smit op basis van de geruchten onderstaand concept gemaakt. Qua design lijkt het een combinatie van de ronde afwerking van de huidige modellen met de strakke rechte zijkant van de iPhone 5-serie. De positionering van de lenzen in de camerabult is in dit concept iets anders. Dit is om ruimte te maken voor de time-of-flight-sensor waar geruchten over gaan. Ook zien we de Lightning-aansluiting terug en allerlei nieuwe kleuren waaronder de donkerblauwe variant en een groenachtige kleur.

Ontwerper Pallav Raj maakte eerder een bijna volledig randloos ontwerp. De notch is helemaal verdwenen, waardoor de iPhone een hele nieuwe look krijgt. Verder is de camera aan de achterkant voorzien van vier lenzen, waarbij de flitser als een ring rondom één van de lenzen zit. De Face ID-sensoren zitten in dit model achter het scherm. Of het uiteindelijke model hierop gaat lijken, is nog maar de vraag. Het cameraontwerp lijkt nogal af te wijken van de geruchten en er zijn ook nog geen berichten geweest dat Apple helemaal afstand doet van de notch. In ons eerdere artikel over dit iPhone 12 concept lees je er meer over.

Geruchtenlekker Ben Geskin is vaak goed op te hoogte wat betreft de aankomende toestellen. Hij weet vaak vroegtijdig informatie naar buiten te brengen, al is lang niet altijd alles 100% correct. Zijn concept voor de iPhone 12 (dus het model met dubbele camera, als opvolger van de iPhone 11) lijkt erg op de voorganger. Het grootste verschil zit hem in de kleuren van de modellen en de behuizing. Ook dit concept gaat uit van een platte zijkant met vernieuwde mute-schakelaar. Zoals de geruchten voorspellen zien we twee maten: 5,4- en 6,1-inch.

Concepten iPhone SE 2

Voordat het september is, staat in maart nog de iPhone SE 2 op de planning. Conceptmakers hebben de afgelopen tijd al een paar plaatjes gemaakt, die waarschijnlijk dicht bij de realiteit liggen.

Onlangs schreven we over iPhone SE 2 renders die goed lieten zien hoe dit toestel er uiteindelijk uit gaat zien. De iPhone SE 2 wordt volgens geruchten een soort opvolger van de iPhone 8, waarbij het design ook overeenkomt. Apple gebruikt dus nagenoeg dezelfde tactiek als vier jaar geleden bij de iPhone SE, die geïnspireerd was op de iPhone 5s. Maar ook nu verwachten we wel dat Apple wat kleine aanpassingen in het ontwerp maakt. Deze renders laten bijvoorbeeld een matglazen achterkant zien, zoals we die ook al vinden bij de iPhone 11 Pro.

De Slowaakse website Svetapple.sk heeft ook eigen renders gemaakt op basis van geruchten. Het grote verschil met de renders van hierboven is het design rondom de camera en de achterkant van het toestel. In deze renders is een gewone glimmende achterkant te zien, maar met een mat stukje glas zoals bij de iPhone 11 het geval is. De iPhone 11 is ook glimmend van achteren, maar de vierkante camerabult met dubbele lens is wel mat. Apple zou dit ook toe kunnen passen op de iPhone SE 2, maar dan met een enkele cameralens. Het toestel ziet er daardoor toch weer net even anders uit dan de iPhone 8, maar het lijkt ook weer niet teveel op de iPhone 11 Pro.

