Bij de iPhone 12 worden vermoedelijk geen EarPods meer geleverd. Er waren al geruchten dat Apple de gratis oortjes achterwege laat en nu is het bewijs ervoor gevonden in de iOS 14.2 beta

Geen EarPods bij iPhone 12

Uit code van iOS 14.2 beta is af te leiden dat Apple van plan is om geen gratis setje EarPods meer mee te leveren. Het blijkt uit iets aangepaste tekst in het gedeelte ‘Legal & Regulatory’, waarin het gedeelte over “meegeleverde oordopjes” is weggehaald. Dit is opmerkelijk omdat Apple zelden deze juridische teksten aanpast.



In het gedeelte over blootstelling aan radiostraling, is nu te lezen:

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free option, such as the built-in speakerphone, headphones, or other similar accessories.

Voorheen werd daarin nog “supplied headphones” genoemd en dat is bij de allernieuwste iOS 14.0.1 ook nog het geval. In iOS 14.2 is het verdwenen.

In oktober 2019 organiseerden we een poll op iCulture met de vraag of Apple nog steeds de EarPods moet meeleveren. Ruim 60% van jullie zei nee.

Analist Ming-Chi Kuo meldde in mei dat Apple de gratis EarPods niet meer zou meeleveren bij de iPhone 12. Dit najaar zou Apple een promotie van de AirPods hebben gepland, zodat meer mensen overschakelen op draadloos luisteren.

Ook geruchtenlekker L0vetodream beweert dat je ze niet meer erbij krijgt.

Bij de Apple Watch Series 6 vertelde milieubaas Lisa Jackson dat het niet meer meeleveren van de stroomadapter te maken had met het milieu. Apple kan op die manier ook kosten besparen. In de verpakking van de Apple Watch is het beschermhoesje rondom de horlogekast bovendien vervangen door een kartonnen exemplaar, dat gemakkelijk scheurt. Bij de Apple Watch SE zit er alleen wat vloeipapier omheen geplakt.

Ook geen stroomadapter meer?

Mogelijk gaat Apple bij de iPhone ook de stroomadapter weglaten. Bij de betaalbare modellen wordt nog steeds een trage 5 Watt-adapter meegeleverd; bij de duurdere modellen zit wel een wat zwaardere adapter van 18 Watt. Je krijgt uiteraard nog wel een Lightning-kabel met USB-aansluiting meegeleverd, zodat je via je computer of een eigen adapter kunt opladen.

EarPods sinds 2012

Apple’s huidige EarPods dateren uit 2012, toen de iPhone 5 werd uitgebracht. Ze vervingen de standaard witte ‘iPods-oordopjes’ en kregen een wat ergonomischer design. De EarPods dragen prettiger en hebben gerichte speakerpoorten, waardoor je het geluid beter hoort. Hetzelfde design vormde de basis voor de AirPods en de AirPods Pro. Sinds 2016 zijn de EarPods voorzien van een Lightning-aansluiting in plaats van de traditionele 3,5mm jack.

De iPhone 12 aankondiging wordt verwacht in midden oktober, waarbij sommige modellen al meteen dezelfde maand nog verkrijgbaar zijn, terwijl andere een maand later volgen. Ze krijgen een nieuw design en zijn verkrijgbaar in vier varianten, van klein (mini) tot groot (Max). Waarschijnlijk werken ze allemaal met 5G.