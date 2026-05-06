Krijgen alle huidige Apple Watch-modellen dit najaar de update naar watchOS 27? Mogelijk vallen er dit jaar wat modellen af. Lees hier wat je kan verwachten van de watchOS 27-toestellen.

Hoewel er nog niet heel veel geruchten geweest zijn over watchOS 27, wordt de volgende grote Apple Watch-update al bijna aangekondigd en verwachten we daarin weer diverse nieuwe functies. Het is echter de vraag of alle huidige modellen deze nieuwe functies krijgen. Hier lees je welke Apple Watch-modellen in ieder geval watchOS 27 krijgen.

Geschikte toestellen voor watchOS 27

Apple Watch-gebruikers met een wat ouder model hadden vorig jaar mazzel, omdat er geen enkel model afviel. Maar dat is lang niet altijd zo. Bij watchOS 11 uit 2024 vielen er maar liefst drie modellen af, omdat deze grotendeels dezelfde chips gebruiken. Voor watchOS 27, de aankomende update voor de Apple Watch, verwachten we dat in ieder geval deze modellen de update krijgen:

Dat lijstje van ondersteunende modellen is relatief kort. De reden? Er zijn heel veel modellen die nagenoeg dezelfde chip gebruiken. Apple heeft namelijk drie jaar op rij dezelfde chip gebruikt, die dezelfde prestaties leveren op het gebied van rekenkracht. Doorgaans is een verouderde chip de reden dat toestellen afvallen voor een grote update.

Bekijk ook watchOS 27: alles wat we tot nu toe weten over de grote update voor Apple Watch watchOS 27 wordt de grote update van 2026 voor je Apple Watch, maar wat worden de nieuwe functies voor deze update? Wij zetten alles wat we weten over deze update op een rijtje.

De Apple Watch Series 6 met de S6-chip, Apple Watch Series 7 met S7-chip en de Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra 1 en Apple Watch SE 2 met de S8-chip zijn in de basis allemaal even krachtig. De reden dat Apple de chips toch allemaal een eigen nummer gegeven heeft, heeft vooral te maken met kleine verschillen die los staan van de prestaties. Het lijkt ons echter sterk dat Apple in een jaar zoveel modellen laat afvallen. We denken daarom dat in ieder geval de modellen met een S8-chip veilig zijn.

Deze modellen krijgen dus hoogstwaarschijnlijk ook nog de update naar watchOS 27, al werken sommige nieuwe functies hoogstwaarschijnlijk niet op deze modellen.

De grootste twijfel zit hem dus bij de modellen met S6- en S7-chip, oftewel de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7. Er zijn nog geen geruchten geweest dat deze modellen dit jaar afvallen, maar we kunnen ook niet beloven dat deze toestellen de update wel krijgen.

De twijfelgevallen voor watchOS 27 zijn dus als volgt:

Lees ook ons artikel over hoelang de Apple Watch doorgaans updates krijgt.

Bekijk ook Hoelang krijgt mijn Apple Watch nog updates? Krijgt jouw Apple Watch nog watchOS-updates en nieuwe functies? En welke Apple Watch-modellen kun je beter niet meer kopen? Check het hier!

Let ook op bij oudere iPhone

Wat ook belangrijk is om rekening mee te houden, is dat je voor watchOS 27 een iPhone nodig hebt die geschikt is voor iOS 27. Heb je een relatief nieuwe Apple Watch die geschikt is voor watchOS 27 gekoppeld aan een iPhone die juist niet mee kan naar iOS 27, dan betekent het dat je je Apple Watch toch niet kan updaten. Mogelijk kunnen de iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max en iPhone SE 2020 niet mee naar iOS 27, dus als je Apple Watch aan die toestellen gekoppeld is, betekent het ook dat je Apple Watch niet bijgewerkt kan worden.