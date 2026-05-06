De Pro-modellen van de iPhone stonden bekend om de speciale en meer premium afwerking. Voorheen waren deze modellen van roestvrij staal, maar bij de iPhone 15 Pro werd dit ingeruild voor titanium. Het geeft deze modellen niet alleen een luxere look, maar is ook wat steviger dan bijvoorbeeld aluminium. Des te groter was de verbazing dat Apple bij de iPhone 17 Pro de titanium behuizing inruilde voor aluminium. Met als gevolg vele klachten van Pro-gebruikers, mede doordat krasjes en deuken sneller zichtbaar waren. Maar Apple lijkt zich niks aan te trekken van de kritieken, want de behuizing van de iPhone 18 Pro lijkt ongewijzigd te blijven.

‘Weer aluminium behuizing iPhone 18 Pro’

Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital, dat regelmatig geruchten de wereld in slingert, meldt dat de iPhone 18 Pro dezelfde aluminium behuizing behoudt. Uiteraard kun je wel rekenen op nieuwe kleuren voor de iPhone 18 Pro, maar qua materiaal gaat er niks veranderen. De aluminium behuizing van de iPhone 18 Pro wordt daardoor vermoedelijk net zo kwetsbaar voor deuken, krasjes en andere beschadigingen.

Door het gebruik van aluminium is er sneller kans op zichtbare beschadigingen als je het toestel laat vallen, mede doordat de kleurafwerking bij beschadigingen wat te wensen over laat. Laat je je oranje of blauwe iPhone 17 Pro vallen op een harde ondergrond en gebruik je geen hoesje, dan is de kans groot dat de oorspronkelijke kleur van het aluminium door de oranje of blauwe afwerking heen zichtbaar wordt.

Als je echt bezorgd bent over de stevigheid van de iPhone 17 Pro en toekomstige iPhone 18 Pro, kun je dus beter een hoesje gebruiken. Wij gebruiken de iPhone 17 Pro zelf zonder hoesje en hebben inderdaad ervaren dat deukjes en krasjes door stoten sneller zichtbaar zijn dan bij voorgaande Pro-modellen. Aankloppen bij Apple lijkt geen zin te hebben: het bedrijf noemt dit cosmetische schade dat valt onder normale slijtage. Het is een eigenschap van het gebruikte aluminium.

Apple zou voor de iPhone 18 Pro het aluminium nog steviger kunnen maken of kiezen voor een andere afwerking van de kleur, maar daar zijn op dit moment geen geruchten over geweest. Over het design van de iPhone 18 Pro ging wel een ander gerucht: de kleur van het glazen gedeelte aan de achterkant en de aluminium rand zou meer overeenkomen. Of dat ook echt zo zal zijn, moet blijken als de iPhone 18 Pro in september wordt aangekondigd. Tot die tijd houden we je op iCulture op de hoogte.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone 18 Pro verandert subtiel van design’ (en dit is waarom) Apple werkt aan het verbeteren van een belangrijk kritiekpunt van de iPhone 17 Pro. Bij de iPhone 18 Pro moet het kleurverschil tussen het glas en het aluminium daardoor een stuk minder opvallen, zodat de achterkant er meer als één geheel uitziet. Ook aan de voorkant zijn er veranderingen: het Dynamic Island krijgt een opfrisbeurt.

Wil je niks missen? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg het laatste nieuws rechtstreeks in je inbox.