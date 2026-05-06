Apple AirTag tijdelijk goedkoper dan ooit

Ben je al een tijdje van plan om een Apple AirTag te kopen? Dan is dit een goed moment om toe te slaan. Bij Bol is de eerste generatie Apple AirTag nu tijdelijk goedkoper dan ooit te krijgen, waardoor de slimme tracker ineens een stuk aantrekkelijker wordt voor iedereen die vaak sleutels, tassen of andere spullen kwijt is.

Apple AirTag (4-pack) nu goedkoper dan ooit bij Bol

Bij Bol is tijdelijk een 4-pack AirTags (1e generatie) verkrijgbaar voor €74,99, wat neerkomt op slechts €18,75 per stuk. Zo goedkoop zijn deze compacte Apple-trackers nog niet eerder geweest. Ook als je genoeg hebt aan één exemplaar zit je goed, want de losse AirTag is daar nu te koop voor €26,-, wat eveneens de laagste prijs tot nu toe is.

Waarom de eerste generatie AirTag zeker nog de moeite waard is

De eerste generatie AirTag is nog steeds een prima keuze, vooral als je alleen de basis-features van Apple’s tracker nodig hebt en niet meteen de hoofdprijs wilt betalen. De eerste generatie werkt gewoon nog steeds perfect met de Zoek mijn-app, biedt nauwkeurig zoeken via Ultra Wideband op een iPhone en maakt het gemakkelijk om spullen als sleutels, tassen of koffer terug te vinden. De werking, batterijduur en gebruiksvriendelijkheid zijn bijna identiek aan de AirTag 2, dus je mist hier in de praktijk vooral geen essentiële functies.

Vergeleken met de AirTag 2 gaat het verschil vooral om kleine verbeteringen: een groter bereik om je spullen terug te vinden, een tot 50% luider geluidssignaal, iets stabielere Bluetooth-verbinding en extra privacyopties. Voor veel gebruikers voegen die verbeteringen echter weinig toe, zeker omdat de AirTag 1 inmiddels vaak voor een lagere prijs te krijgen is dan het nieuwere model. De AirTag 1 blijft daarmee een slimme en praktische keuze voor iedereen die een simpele, betrouwbare tracker wil zonder meer te betalen dan nodig is.