Top drie meestverkochte smartphones van 2026 tot nu toe bestaat uit deze iPhone 17-modellen

De iPhone 17 voert de lijst aan van de meestverkochte smartphones van 2026 tot nu toe. Ook de rest van de top drie bestaat uit iPhone 17-modellen.
Benjamin Kuijten -

Dat de iPhone 17-serie het goed doet, bleek al uit de laatste kwartaalcijfers van Apple. Apple liet al weten dat de iPhone 17-serie de populairste iPhone-reeks ooit is, al werden er geen exacte cijfers gegeven én verklapte Apple ook niet welke modellen dan exact het populairst waren. Dankzij nieuwe cijfers van Counterpoint Research, een bedrijf dat onderzoek doet in de telecommarkt, weten we nu wel wat de populairste smartphones wereldwijd zijn, gedurende het eerste kwartaal van 2026. En de iPhone 17-serie voert daarbij de lijst aan.

‘iPhone 17 populairste iPhone van 2026’

Op de eerste plek in de lijst van marktaandelen van de bestverkochte smartphones in het eerste kwartaal, staat dus de iPhone 17. Hij behaalt een aandeel van 6%. Het gaat hier om het standaardmodel, wat in onze review ook al omschreven werd als de beste keuze voor de meeste mensen. Dankzij talloze verbeteringen, zoals de verdubbeling van opslagruimte, het grotere én betere 120Hz display, is er wat ons betreft steeds minder reden om voor een Pro-model te gaan. De gewone iPhone 17 is zo’n compleet toestel, dat je er eigenlijk geen spijt van kan krijgen.

Counterpoint Research: top 10 smartphones Q1 2026
Toch zijn ook de andere iPhone 17-modellen populair. Op de tweede plek van het eerste kwartaal van 2026, staat namelijk de iPhone 17 Pro Max. De top drie wordt afgesloten met de gewone iPhone 17 Pro. Deze Pro-modellen waren in de laatste kwartalen van 2025 ook al de populairste smartphones, maar nu zijn deze dus ingehaald door het standaardmodel. De andere iPhone die nog in de top tien voorkomt, is de iPhone 16 op de zesde plek. De iPhone Air komt niet in de top tien voor.

De rest van de lijst bestaat uit de Samsung Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A17 4G en de Xiaomi Redmi A5. Over exacte aantallen wordt niet gesproken, maar de top tien zou verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van alle verkopen.

iPhone 17 review: het standaardmodel maakt promotie

In de review van de iPhone 17 lees je wat wij vinden van het nieuwe standaardmodel van 2025. De iPhone 17 krijgt weer extra Pro-functies, waardoor het gat met de Pro-modellen steeds kleiner wordt. Hoe ervaren wij de iPhone 17? Dat zetten we haarfijn uiteen in de iPhone 17 review.

iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max is het nieuwe grote Pro-model van 2025. De iPhone 17 Pro Max is de directe opvolger van de iPhone 16 Pro Max en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 Pro Max heeft een 6,9-inch scherm en dat is hetzelfde formaat als de voorganger. Wel is de maximale helderheid verhoogd. Het design heeft een opfrisbeurt gekregen, waarbij de achterkant opnieuw ontworpen is met een horizontale camerabult. Ook is hij nu helemaal van aluminium en heeft Apple een zogenaamde vapor chamber toegevoegd, waardoor warmte beter afgevoerd wordt. Daardoor blijven de prestaties hoger. Daarnaast is er een verbeterde camera (nu met 48-megapixel telelens voor 8x optische zoom), snellere A19 Pro-chip en andere verbeterde specs. De iPhone 17 Pro Max heeft de langste accuduur van alle iPhones, tot wel 37 uur. Voor prijzen en deals lees je onze pagina's over de iPhone 17 Pro Max met abonnement of iPhone 17 Pro Max als los toestel. Nieuwe iPhone kopen? Dan check je hier welke modellen er nu zijn. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.

