De iPhone 17 voert de lijst aan van de meestverkochte smartphones van 2026 tot nu toe. Ook de rest van de top drie bestaat uit iPhone 17-modellen.

Dat de iPhone 17-serie het goed doet, bleek al uit de laatste kwartaalcijfers van Apple. Apple liet al weten dat de iPhone 17-serie de populairste iPhone-reeks ooit is, al werden er geen exacte cijfers gegeven én verklapte Apple ook niet welke modellen dan exact het populairst waren. Dankzij nieuwe cijfers van Counterpoint Research, een bedrijf dat onderzoek doet in de telecommarkt, weten we nu wel wat de populairste smartphones wereldwijd zijn, gedurende het eerste kwartaal van 2026. En de iPhone 17-serie voert daarbij de lijst aan.

‘iPhone 17 populairste iPhone van 2026’

Op de eerste plek in de lijst van marktaandelen van de bestverkochte smartphones in het eerste kwartaal, staat dus de iPhone 17. Hij behaalt een aandeel van 6%. Het gaat hier om het standaardmodel, wat in onze review ook al omschreven werd als de beste keuze voor de meeste mensen. Dankzij talloze verbeteringen, zoals de verdubbeling van opslagruimte, het grotere én betere 120Hz display, is er wat ons betreft steeds minder reden om voor een Pro-model te gaan. De gewone iPhone 17 is zo’n compleet toestel, dat je er eigenlijk geen spijt van kan krijgen.

Counterpoint Research: top 10 smartphones Q1 2026

Toch zijn ook de andere iPhone 17-modellen populair. Op de tweede plek van het eerste kwartaal van 2026, staat namelijk de iPhone 17 Pro Max. De top drie wordt afgesloten met de gewone iPhone 17 Pro. Deze Pro-modellen waren in de laatste kwartalen van 2025 ook al de populairste smartphones, maar nu zijn deze dus ingehaald door het standaardmodel. De andere iPhone die nog in de top tien voorkomt, is de iPhone 16 op de zesde plek. De iPhone Air komt niet in de top tien voor.

De rest van de lijst bestaat uit de Samsung Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A17 4G en de Xiaomi Redmi A5. Over exacte aantallen wordt niet gesproken, maar de top tien zou verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van alle verkopen.