Apple kiest bij de iPhone Ultra, de eerste opvouwbare iPhone, voor een hele unieke aanpak. De verhoudingen zijn heel anders dan van andere opvouwbare toestellen, zoals te zien is een nieuwe video.

Een aantal weken geleden doken er al dummy’s op van de opvouwbare iPhone Fold, tegenwoordig ook wel bekend als de iPhone Ultra. Daarop zagen we al een deel van het ontwerp, met name de afmetingen en de algehele verhoudingen van het toestel. De man achter het populaire YouTube-kanaal Unbox Therapy ging hands-on met zo’n dummy en dat geeft een hele duidelijke blik op de kant die Apple op gaat met dit volledig nieuwe model.

Verhoudingen iPhone Fold volledig anders

De iPhone Fold krijgt namelijk een paspoortformaat. Ingevouwen is hij namelijk veel minder hoog dan welke andere huidige smartphone dan ook, waardoor je aan de voorkant een relatief klein scherm hebt. Samsung kiest met hun opvouwbare toestellen vaker voor een meer traditionele schermverhoudingen aan de voorkant, waardoor hij ingeklapt meer op een gewone smartphone lijkt. In dat opzicht lijkt Apple zich echt te willen onderscheiden.

In de video zien we hoe dit formaat in de hand ligt. Doordat het buitenste scherm relatief klein is, zullen veel apps er vermoedelijk wat verkrampt uit zien. Het gevolg is waarschijnlijk dat je op websites meer moet scrollen, dat je minder ziet in de tijdlijn van je favoriete social media-apps, dat je tijdens het typen van berichtjes minder van het gesprek ziet en dat het kijken van een video op het buitenste scherm niet optimaal is. De opvouwbare iPhone is dan ook waarschijnlijk meer bedoeld om vaker opengeklapt te gebruiken. Vouw je hem open, dan krijg je een iPad mini-achtig formaat. Dat is vooral ideaal voor het kijken van video’s en het spelen van games.

Dit formaat stelt Apple mogelijk ook in staat om iPad-achtige apps makkelijker naar de iPhone te brengen. Dat zal ook veel werk schelen voor ontwikkelaars, omdat ze maar weinig werk hoeven te doen om een iPad-versie geoptimaliseerd te krijgen voor de iPhone Fold. Verder zien we dat de iPhone Fold ingeklapt dikker is dan de huidige iPhone 17 Pro Max, maar opengevouwen iets dunner dan de iPhone Air. Doordat het cameraplateau flink uitsteekt en niet over de gehele breedte van het opengevouwen toestel loopt, wiebelt de iPhone Fold wel flink als je hem plat op tafel legt.

In de video zien we uiteraard niet het definitieve ontwerp, maar deze ruwe variant geeft in ieder geval wel een goed beeld van de algemene verhoudingen van het toestel. We weten ook nog niet of Apple andere plannen heeft met het voorste scherm. Voor het definitieve antwoord moeten we wachten op dit najaar, als Apple de iPhone Fold gaat onthullen.

