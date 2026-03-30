Eerste beta van watchOS 26.5 voor ontwikkelaars is verschenen

Er is weer een nieuwe betafase aangebroken. Het is nu mogelijk om watchOS 26.5 te testen. Alles wat je moet weten over deze update leggen wij je uit.
Sasha Koevoets -

Meestal zorgt een nieuwe watchOS-update in combinatie met de nieuwste iOS-versie voor extra mogelijkheden. Of dat bij watchOS 26.5 opnieuw het geval is, moeten we nog afwachten. In dit artikel lees je wat je nu al kunt verwachten van de beta van watchOS 26.5.

Nieuwste watchOS 26.5 Beta

watchOS 26.5 Beta 1

30 maart 2026Apple heeft zojuist de eerste beta van watchOS 26.5 uitgebracht voor ontwikkelaars. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe functies ontdekt, maar dat kan altijd nog veranderen.

watchOS 26.5 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 26.5 is nog niet beschikbaar beschikbaar. Op het moment dat deze beschikbaar komt moet je je hiervoor aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn watchOS 26.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 26.5-beta’s. watchOS 26.5 wordt naar verwachting in mei 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

  • watchOS 26.5 Beta 1: 30 maart 2026 (verschenen; buildnummer 23T5541h)
  • watchOS 26.5 definitief: mei 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.

