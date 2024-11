Paradise Hotel (seizoen 1)

Valerio Zeno ontvangt een groep singles in Paradise Hotel, waar één hotelregel geldt: of je deelt een kamer of je checkt uit. Bij het inchecken hebben de deelnemers aangeven of ze zijn gekomen voor geld of de liefde. Opbloeiende liefdes, gebroken harten en nieuwe vriendschappen die op de proef worden gesteld: wie is daartegen opgewassen en weet het tot het einde vol te houden? Hoe de kandidaten dit spel spelen, onthullen ze pas tijdens de bloedstollende finale. Zijn ze ingecheckt voor de 50.000 euro of kiezen ze voor hun nieuwe liefde?