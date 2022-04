Feestelijke kleuren bij Philips Hue

De nieuwe scenes van Philips Hue zijn perfect voor een aanstaand feestje. Je hebt hiervoor versie 4.16 van de Hue-app nodig, waarin je drie nieuwe scènes vindt. Ze heten Miami, Rio en Cancun. Miami bevat verschillende tinten roze en blauw, die in elkaar overlopen als je meerdere lampen hebt. Dit effect is het mooist bij veel lampen. Rio heeft tinten variërend van paars naar rood en geel, terwijl Cancun inzet op rood, oranje en geel. Zie je ze nog niet, dan kan dat kloppen: op Reddit klagen mensen dat ze niet te zien zijn. Mogelijk wordt dit stapsgewijs uitgerold vanuit een server. Mogelijk staan ze wel op je ene device en niet op een andere. Je hebt versie 4.16 van de app nodig.



Philips Hue-account in de app

Er is in de bijgewerkte versie van de app ook een nieuwe optie ‘My account’ te vinden, bovenaan het instellingenscherm. Tik je hierop dan krijg je een knop om in te loggen op je Hue-account. Dit levert echter geen extra fucntionaliteit op. Het zou echter het startpunt kunnen zijn voor een nieuwe functie, waarbij je meerdere Hue-bridges van buitenshuis af kunt bedienen. Tot nu toe moest je voor elke bridge een andere e-mailadres hebben en op hetzelfde netwerk zitten.

Inmiddels is ook al versie 4.16.1 te downloaden, waarin je een nieuwe demo-modus vindt. Ook dit geldt voorlopig voor een beperkte groep gebruikers. Je krijgt foto’s van verschillende kamers te zien, zodat je een indruk krijgt welk effect bepaalde Hue-functies hebben in de werkelijke wereld.

Er gebeurt ondertussen van alles in de Hue-wereld. Zo wil het bedrijf gaan stoppen met de aparte Bluetooth-app, waarbij gebruikers gedwongen zijn over te stappen. Sinds een aantal jaar heb je voor Philips Hue niet per se meer een bridge nodig. Je kunt de slimme lampen ook zonder de bridge gebruiken, dankzij de Bluetooth-verbinding in veel recente lampen. Al heb je dan wel met wat beperkingen te maken en moet je de speciale Bluetooth-app gebruiken. Die app gaat nu verdwijnen. Wel zo logisch.