Voor alle informatie over Apple bezoek je natuurlijk iCulture, maar voor het kopen van een nieuwe iPhone moet je bij Apple of een ander verkooppunt zijn. Apple’s website biedt je via het menu toegang tot verschillende productcategorieën, maar om naar een specifiek product te gaan moest je altijd eerst naar de productcategorie gaan. Dat heeft Apple met de website-update aangepakt. Het menu klapt zich nu automatisch uit zodra je met je cursor over een onderdeel gaat. Op mobiel heeft Apple het menu ook een update gegeven. Maar er is nog meer veranderd.



Apple-website krijgt vernieuwd menu

Hou je je cursor op het kopje iPhone, dan klapt er meteen een menu uit waarbij je meteen naar bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro of de iPhone SE pagina’s kunt springen. Het scheelt een extra klik met hoe het hiervoor was. Bovendien linkt Apple in dit nieuwe menu meteen naar andere relevante onderdelen voor die categorie, zoals de algemene kooppagina of de pagina over iOS 16. Dit nieuwe uitklapmenu geldt voor alle aparte onderdelen, van Mac tot TV & Woning en van iPad tot Support. Onlangs kreeg Apple’s supportwebsite ook al een flinke update.

Behalve het nieuwe menu, heeft Apple ook wat aan de structuur van het menu gesleuteld. Het kopje Alleen bij Apple (waar de diensten onder vallen) is hernoemd naar Entertainment. Daaronder vallen dus pagina’s als Apple Music, Apple Arcade en Apple TV+. Omdat het kopje nu uitsluitend over entertainment gaat, zijn pagina’s over Apple Pay en iCloud daarom verplaatst naar andere categorieën, zoals iPhone. Daarnaast kleurt het menu nu ook mee met de pagina die je bekijkt, waardoor het menu soms ook wit kan zijn. Op mobiel vind je het menu rechtsboven, waarna je op de categorieën kunt tikken om de achterliggende pagina’s te bekijken.

Veel pagina’s ontbreken op Nederlandse website

Bij het vergelijken van het menu van de Nederlandse versie ten opzichte van de Amerikaanse pagina, merkten we enkele opvallende verschillen op. Zo ontbreekt op de Nederlandse website een pagina voor bijvoorbeeld Siri en AirPlay. Ook heeft Apple in het Nederlands geen uitleg over de Woning-app. Dat is opmerkelijk, aangezien al deze onderdelen gewoon in Nederland beschikbaar zijn. De mogelijke reden dat deze pagina’s bij ons ontbreken, is dat niet elke functie van het desbetreffende onderdeel in Nederland werkt. Zo zijn niet alle merken tv’s met AirPlay in Nederland te koop, kan Siri in het Nederlands wat minder dan in het Engels en verkoopt Apple bij ons wat minder HomeKit-accessoires.

Gelukkig kun je bij ons wel alles lezen over deze onderwerpen. Meer weten? Check dan de links hieronder: