Een echte Apple-fan gaat op vakantie natuurlijk even langs de Apple Store, vooral als het een bijzonder gebouw in het centrum van een historische stad is. Wil je bijhouden welke Apple Stores je hebt gezien, dan kan dat nu!

Op de website Yesterday at Apple kun je de Apple Stores toevoegen die je bezocht hebt. Je kunt ook een thuis-store kiezen. Vervolgens deel je dit op sociale media of stuur je het door naar vrienden, zodat je kunt kijken welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Misschien besluit je wel om samen die ene Apple Store te bezoeken die je beide nog niet hebt gezien.



De website is een initiatief van Filip Chudzinski , die eerder de Bandbreite-app maakte . Wat hij echter ook doet is je via Storeteller op Twitter op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Apple Stores zoals nieuwe locaties, bouwactiviteiten en openingen. Hij werkte voor Yesterday at Apple samen met de Franse ontwikkelaar Simon Botte

Deze keer is er geen aparte app, maar regel je alles via de website. Yesterday at Apple legt geen data van gebruikers vast, maar als je je unieke link en wachtwoord onthoudt kun je op elk moment weer inloggen om je bezoeken aan de verschillende Apple Stores aan te passen. Wie het echt mooi wil doen voegt ook de datum van het bezoek toe, als je dat nog kan achterhalen.

Het gaat er natuurlijk niet om zoveel mogelijk Apple Stores te bezoeken, maar om de mooiste gezien te hebben. Wat dat betreft kun je dicht bij huis beginnen, want Apple Amsterdam en Apple Den Haag zijn twee die je gezien moet hebben. Wat verder van huis zijn Apple Brussel en de Apple Stores in Parijs en Londen aan te raden. Of misschien vind je het leuk om bij de Apple Store bij jou in de buurt nog eens beter te kijken naar details van de inrichting of architectuur.

Er zijn nu meer dan 517 Apple Stores (iets wat @Storetellee ook bijhoudt), dus keuze genoeg. Mocht je meer willen weten over het nieuws rond Apple Stores, dan is er ook de wekelijkse nieuwsbrief van Michael Steeber.

Apple Store-kaart van anderen bekijken

Op sociale media kun je via de hashtag #YesterdayAtApple de kaarten van andere Apple Store-bezoekers zien en je krijgt ook een overzicht van al deze stores, inclusief foto. Misschien krijg je wel zin om er ook weer eens eentje te bezoeken. In Nederland en België (en daarbuiten) zijn de Apple Stores weer gewoon toegankelijk en je kunt ook weer Today at Apple-sessies volgen, waaronder een nieuwe mix-sessie met muziek van Lady Gaga.

Bekijken: Yesterday at Apple