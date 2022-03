Apple kan tijdens het Peek Performance event al het nieuwe externe display laten zien. De werkzaamheden aan dit scherm zouden al maanden geleden zijn afgerond. Dat zeggen analist Ming-Chi Kuo en Mark Gurman van Bloomberg in hun last minute-voorspellingen voor het event.

Goedkoper extern scherm al maanden klaar

Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat we dinsdag een nieuwe Mac mini te zien krijgen, waarbij we meteen een preview krijgen van het aanstaande externe scherm. Daarnaast worden de iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022 verwacht. Het gaat hierbij niet om het Studio Display met 7K-resolutie en A13-chip, waar we een paar dagen geleden over schreven. Het scherm dat tijdens het Peek Performance-event getoont kan gaan worden is een ander product, dat al “maanden geleden is afgerond”. Dit scherm stond op de planning om kort na de MacBook Pro 2021 te worden onthuld. Apple lijkt als doelgroep gebruikers van een high-end Mac mini voor ogen te hebben. We kunnen dinsdag een topmodel van de Mac mini met M2-chip of M1 Pro-chip verwachten.



Ook Ming-Chi Kuo mengt zich in de last minute-voorspellingen. Hij zegt dat er nog dit jaar een 27-inch extern scherm komt, maar dat we tot 2023 moeten wachten op vernieuwingen voor de iMac Pro en Mac Pro . Dat zou teleurstellend zijn, want Apple beloofde in twee jaar de overstap van Intel naar Apple Silicon te zullen maken. Mogelijk heeft het bedrijf te maken met vertragingen in de productie, chiptekorten en verstoringen door COVID.

Het externe scherm waar we het hier over hebben is betaalbaarder dan het Pro Display XDR uit 2019, dat meer dan €5000,- kost. Dit heeft te maken met het kleinere formaat en het feit dat er geen mini-LED technologie in zit. Kuo deed zijn voorspellingen via een nieuw Twitter-account, waar hij sinds een paar dagen actief mee is. Voorheen publiceerde hij zijn verwachtingen vooral in rapporten aan investeerders, maar hij heeft een nieuw publiek gevonden op sociale media.

Een goedkoper beeldscherm gericht op de doorsnee gebruiker zal voor veel mensen een welkome toevoeging zijn. Al sinds de aankondiging van het Pro Display XDR wordt erom gevraagd door gebruikers. Er staan nog veel meer aankondigingen voor het Peek Performance-evenement in de sterren. Dinsdagavond vanaf 19:00 uur weten we meer: hou iCulture.nl in de gaten om op de hoogte te blijven en kijk naar de livestream!