Alle iPhone 13-modellen zijn vanaf vrijdag 17 september te bestellen bij Apple, webwinkels en providers. De iPhone 13 pre-order start op dat moment voor alle modellen tegelijk, dus je hoeft niet lang te wachten als je er snel bij bent. We zijn benieuwd of jij de iPhone 13 gaat bestellen en voor welk model je dan gaat kiezen. Ben je nog zoekende? Dan vind je in dit artikel alle details waar je terecht kan!

iPhone 13 bestellen bij providers en webwinkels

Vanaf vrijdag 17 september is het zover: dan begint de iPhone 13 pre-order in Nederland, België en tientallen andere landen wereldwijd. Dat is bijzonder, want voorgaande jaren koos Apple voor een release in twee fasen. Je kunt kiezen uit de volgende modellen:

Er is dit jaar meer keuze dan ooit. Misschien twijfel je nog en kunnen andere iCulture-lezers je tips geven. Vandaar dat we met dit artikel jullie aanmoedigen om zoveel mogelijk tips en ervaringen uit te wisselen. Welk model ga jij bestellen? Heb je al een kleur en opslagcapaciteit gekozen? Laat je mening horen in de reacties!

Welke kleuren spreken jou aan?

De kleuren zijn dit jaar wat rustiger dan voorheen: geen lichtgroen en knallend lila, maar ook bij de normale iPhone 13 vind je wat meer gedempte kleuren. Welke kleuren spreken jou het meest aan bij de iPhone 13 (mini)? Naast rood en blauw kun je ook kiezen voor zachtroze of voor de nieuwe kleuren middernacht (bijna zwart) of sterrenlicht (bijna wit).

Bij de iPhone 13 Pro-modellen heb je dit jaar keuze uit vier kleuren, met grafiet, zilver en goud als terugkomende kleuren. Nieuw is de lichtblauwe kleur Sierra Blue. We weten dat veel mensen automatisch voor een donkere kleur kiezen, maar weet Sierra Blue je dit jaar te overtuigen? We zijn benieuwd!

Op onze pagina over de iPhone 13-kleuren kun je laten weten welke kleuren jij het mooiste vindt!

Hoeveel opslag vind jij noodzakelijk?

Ook nieuw is dit jaar de mogelijkheid om een iPhone met 1TB opslag te kiezen. Dat is handig voor mensen die gebruik willen maken van de nieuwe Filmmodus (Cinematic Mode), maar het is lang niet voor iedereen noodzakelijk. Het goede nieuws is dat je dit jaar tweemaal zoveel opslag krijgt in vergelijking met vorig jaar: 64GB is vervangen door 128GB enzovoort.

Zoals je in ons artikel over iPhone 13 opslag kunt lezen, is er nog niet bekend hoeveel werkgeheugen Apple in de toestellen gaat leveren. Wij verwachten 4GB in de normale modellen en 6GB in de Pro-modellen, maar wat het daadwerkelijk is zal moeten blijken uit de eerste teardowns.

De iPhone 13 pre-order begint op vrijdag 17 september voor alle modellen. Je kunt nu alvast je favoriete model uitzoeken, zodat je vrijdag precies weet wat je wilt hebben.

De iPhone 13 zal bij alle gangbare webwinkels en providers verkrijgbaar zijn, voor prijzen die op ongeveer hetzelfde niveau liggen als de voorganger. Wel krijg je meer opslag, omdat het 64GB-model is vervallen en is ingeruild voor een instapmodel met 128GB. Bij de Pro- en Pro Max-modellen kun je bovendien kiezen voor de nieuwe optie 1TB.

De pre-order van de iPhone 13 begint op vrijdag 17 september bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

