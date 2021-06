Over de iPhone 13-camera hebben we al gezegd en geschreven de afgelopen maanden. Apple gaat geen enorm grote verbeteringen doorvoeren, maar past op een aantal relevante punten wel wat specificaties aan met als gevolg mooiere foto’s. Eén van die verbeteringen is de komst van autofocus op de ultragroothoeklens in de iPhone 13 Pro, zo beweert Apple-analist Ming-Chi Kuo.



‘Ultragroothoeklens met autofocus in iPhone 13 Pro’

Al eerder waren er geruchten over een verbeterde ultragroothoeklens in de iPhone 13. Het ging toen onder andere over een verbeterd diafragma, zodat foto’s met weinig licht er mooier uit zien. Nu zegt de analist dat daar dus de autofocus bij komt.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 13 krijgt betere ultragroothoeklens voor mooiere foto's bij weinig licht' Analisten denken dat alle iPhone 13-modellen een betere ultragroothoeklens krijgen met een groter diafragma. Dit levert vooral betere foto's op bij slechtere lichtomstandigheden.

De huidige iPhones met ultragroothoeklens hebben een zogenaamde fixed-focus lens. Dat betekent dat deze lens niet kan scherpstellen op één bepaald object. Met autofocus kan dat wel, zoals je dat misschien ook al gewend bent van de andere lenzen. Je kan bij de huidige ultragroothoeklens wel een focuspunt aantikken, maar de camera past daar dan voornamelijk de belichting op aan.

Daarnaast gaat de lens van vijf naar zes elementen, zoals we eerder al eens schreven. Deze verbeteringen in de ultragroothoeklens vind je straks alleen bij de iPhone 13 Pro, zo zegt Ming-Chi Kuo. Eerdere analisten beweerden dat alle modellen verbeteringen kregen in de ultragroothoeklens.