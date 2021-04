De foto’s tonen een screenprotector voor de iPhone 13, waaruit is af te leiden hoe zo’n kleinere notch voor de iPhone 13 eruit zou kunnen zien. Sinds begin 2021 zijn al wel vaker afbeeldingen opgedoken, die de indruk wekken dat Apple de plaatsing van de verschillende componenten iets wil aanpassen. Daardoor neemt de hap bovenin het scherm minder ruimte in beslag, zodat je een groter scherm hebt. Deze nieuwe foto’s zijn gepost door Duan Rui en zijn afkomstig van Weibo. Ze tonen een glaspaneel met een zwarte rand, waarbij het gaatje voor de speaker naar de rand is verplaatst. Ook neemt de TrueDepth-camera minder ruimte in.



De notch blijft dus bij de eerstvolgende generatie gewoon zichtbaar, maar valt minder op. Uiteraard zijn deze foto’s nog geen bewijs dat dit het werkelijke glaspaneel van de iPhone 13 is. Het zou nog steeds kunnen gaan om prototypes van een accessoiremaker, die nu alvast wat dingen probeert op basis van geruchten.

De foto’s zijn vergelijkbaar met eerder gelekte afbeelingen, maar maken de veranderingen in vergelijking met de iPhone 12 iets meer duidelijk. Het zou gaan om een notch die ongeveer 30% minder breed is. Wel kan hij iets hoger worden, door een andere rangschikking van TrueDepth (voor Face ID) en de cameracomponenten.

Een kleinere notch biedt ook weer nieuwe mogelijkheden, zoals het continu tonen van het batterijpercentage in de statusbalk, zodat je niet meer omlaag hoeft te vegen. Verder zou de iPhone 13-serie grotendeels hetzelfde blijven qua design. We kunnen ook dit jaar weer vier modellen verwachten: een kleine van 5,4-inch, twee 6,1-inch modellen en een grotere van 6,7-inch.

Wat we verwachten van de iPhone 13-schermen lees je in onze round-up.