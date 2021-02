Volkswagen Group CEO Herbert Diess is niet bang voor concurrentie door Apple en denkt niet dat deze nieuwe concurrent de auto-industrie in een flits zal overnemen.

‘Genoeg kennis om Apple Car te maken’

Met de Apple Watch slaagde Apple erin om de hele horloge-industrie in één klap te overtreffen. Maar bij de Apple Car zal dat niet zo snel gebeuren, verwacht Diess. Apple heeft nog niet bevestigd dat er inderdaad wordt gewerkt aan een zelfrijdende, elektrische auto maar Diess denkt dat de geruchten “logisch” zijn. Apple heeft al kennis op het gebied van accutechnologie, software en design en zou die kennis gemakkelijk kunnen gebruiken om een auto te bouwen, zei de CEO tegen de Frankfurter Allgemeine.



Deze keer zijn de gevestigde namen wat voorzichtiger dan ten tijde van de iPhone, toen werd beweerd dat het Apple nooit zou lukken om een goede smartphone te bouwen. Daar was nu eenmaal gespecialiseerde kennis voor nodig, waar alleen de traditionele telefoonfabrikanten over beschikten. Tegenwoordig heeft Apple zo’n brede expertise in huis, dat een auto opeens wel tot de mogelijkheden behoort. Apple zou in 2014 al zijn begonnen met Project Titan maar ondertussen wachten we nog steeds op de eerste officiële bevestiging. Concurrenten zijn er in ieder geval al druk mee.

Het Duitse Volkswagen-concern is een van de grootste autofabrikanten in Europa en is bezig met eigen technologie voor elektrische, zelfrijdende auto’s. Apple laat voor de iPhone onderdelen maken door TSMC en Foxconn, maar zij kunnen niet een volledige auto bouwen. Vandaar dat er wordt verwacht dat Apple gaat samenwerken met een partner uit de auto-industrie. Maar welke?

Volkswagen wordt het vermoedelijk niet, zo bleek eerder al uit een line-up die we hadden gemaakt van mogelijke Apple Car-partners. “De auto-industrie is niet zoals de techsector, die je in één slag kunt overnemen”, zei Deiss in een interview met de Frankfurter Allgemeine. “Dat lukt Apple zomaar niet.” Afgelopen december zei Deiss nog in een ander interview dat zijn bedrijf open staat voor nieuwe concurrenten die ontwikkelingen in de sector kunnen versnellen en nieuwe vaardigheden meebrengen. Deiss sprak toen ook zijn bewondering uit voor Apple, met name vanwege de gigantische beurswaarde en de vrijwel onbeperkte toegang tot middelen. Maar een bestaande autofabrikant overhalen om Apple Cars te gaan produceren is ook voor Apple een lastige klus.

Apple werkte eerder wel met Volkswagen samen aan PAIL (Palo Alto to Infinite Loop), een pilot om met zelfrijdende busjes Apple-medewerkers tussen de verschillende kantoren te verplaatsen. Daarbij werd gebruik gemaakt van aangepaste Volkswagen T6 Transporter-busjes, die waren omgebouwd naar elektrische voertuigen.

Nissan: niet in gesprek met Apple

Een van de mogelijke partners van Apple is Nissan. Volgens de Financial Times heeft Apple de Japanse automaker de afgelopen maanden benaderd over een mogelijke samenwerking. Maar Nissan heeft nu een verklaring naar buiten gebracht dat het niet in onderhandeling is met Apple over een auto. “We zijn niet in gesprek met Apple”, aldus een woordvoerder van Reuters. “Maar Nissan staat altijd open voor mogelijke samenwerking om vernieuwingen in de bedrijfstak te versnellen.”

Nissan maakt daarmee niet duidelijk of er überhaupt gesprekken hebben plaatsgevonden. Volgens de Financial Times was het contact kort en op lagere niveaus. Er zou onenigheid zijn geweest over gebruik van merknamen. Apple wil dat Nissan de auto’s bouwt, maar dat er een Apple-logo op komt te staan. Volgens Nissan COO Ashwani Gupta heeft zijn bedrijf een eigen werkwijze om klanten tevreden te houden en dat gaan ze niet veranderen. “De manier waarop we ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren is als een autofabrikant, als Nissan”, aldus Gupta. Samenwerking met een techbedrijf zou dat proces omgooien.

Eerder bevestigde Hyundai de Apple Car te gaan bouwen, maar trok die bewering later weer in. Een samenwerking zou inmiddels zijn afgeblazen.