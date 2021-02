Waar Spotify de Spotify Wrapped heeft, heeft Apple Music de Apple Music Replay-functie. Beide lijsten houden bij welke nummers jij het vaakst geluisterd hebt. Waar Spotify dit pas in het najaar biedt, start Apple al na een maand met het ‘jaaroverzicht’. Gebruikers op Reddit melden dat de afspeellijst zichtbaar is en ook wij hebben hem al ontdekt. Maar niet iedereen krijgt nu al zijn Replay-lijst van 2021 te zien.



Apple Music Replay 2021 staat klaar

Je vindt de Apple Music Replay 2021-afspeellijst helemaal onderaan het Luister nu-tabblad, naast je andere Replay-lijsten van voorgaande jaren. Het is mogelijk dat het nog even duurt voordat de lijst bij jou zichtbaar is. Dit heeft ook te maken met hoeveel nummers je dit jaar al geluisterd hebt. Als je dit jaar nog niet voldoende naar Apple Music geluisterd hebt, dan zie je de lijst nog niet.

In deze afspeellijst vind je de nummers die je dit jaar, dus vanaf 1 januari, het vaakst geluisterd hebt. De afspeellijst wordt elke zondag bijgewerkt met nieuwe toevoegingen, dus het is een goede manier om het komende jaar bij te houden waar je zoal naar luistert.

Lees meer in onze algemene tip over de Apple Music Replay-functie, waarin we je stap voor stap uitleggen waar je de lijst kan vinden.