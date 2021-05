De makers van de Halide-app, die sinds kort ook op iPad beschikbaar is, nemen traditiegetrouw de specificaties van de camera van een nieuw Apple-device onder de loep. Die analyse mag bij de iPad Pro 2021 niet ontbreken. Per toeval ontdekte de Nederlander Sebastiaan de With, één van de ontwikkelaars, dat de iPad Pro 2021 een verborgen camerafunctie heeft. De iPad Pro 2021 kan namelijk macrofoto’s maken.



iPad Pro 2021 camera kan macrofoto’s maken

‘De iPad heeft eigenlijk een ingebouwde microscoop’, zo zegt De With in zijn analyse. Macrofoto’s zijn foto’s waarbij je erg dicht op het object zit, zonder dat het onscherp is. Je ziet daardoor heel erg de details en de structuur van het object. Denk aan de structuur van een stuk stof, waarbij je de draden en het textiel tot in detail kan bekijken. Je kan met de camera van de iPad Pro 2021 tot heel dicht op een object een scherpe foto maken. Bij de iPhone 12 Pro kun je scherpstellen tot ongeveer 8 centimeter van het object, maar bij de iPad Pro 2021 kan je veel dichterbij zijn.

Hoe het mogelijk is dat de iPad Pro van zo dichtbij zulke scherpe foto’s kan maken, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met de layout van de cameramodule, zo beredeneert De With. Omdat de iPad een stuk groter is dan een iPhone, is er meer ruimte voor de onderdelen van de cameralens. Het lijkt daardoor tegelijkertijd ook onwaarschijnlijk dat dit snel naar de iPhone komt, simpelweg omdat de ruimte daar veel beperkter is.

De With merkt wel op dat de LiDAR-scanner in de iPad Pro het soms moeilijk kan maken om een goede macrofoto te maken, omdat deze assisteert bij de autofocus. In de Halide-app kan je dit uitschakelen, waardoor het makkelijker is om dergelijke shots te maken.

Uiteraard is er ook gekeken naar de nieuwe ultragroothoekcamera aan de voorkant, waardoor de functie Center Stage (Midden) mogelijk is. De iPad Pro lijkt daarmee een soort dual-camera systeem te hebben, maar het gaat in feite maar om één 12-megapixel camera die met behulp van software het beeld aanpast. De camera kijkt uitsluitend met een grote hoek van 120 graden en snijdt het standaard shot daarin uit voor het normale beeld.

Wie meer wil weten over de analyse van de camera van de iPad Pro 2021, kan terecht bij de blog van Halide. Daar vind je ook meer macrofoto’s die met de nieuwe iPad Pro 2021 gemaakt zijn.