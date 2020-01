Support stopt voor Sonos legacy-producten

Vanaf mei 2020 krijgen enkele legacy-producten van Sonos geen updates meer. Het gaat om de volgende speakers en andere producten:

Eerste generatie Play:5 (uitgebracht in 2009)

Originele Zone Players, Connect en Connect:Amp (sinds 2006)

CR200 (sinds 2009)

Bridge (sinds 2007)

Voor de meeste gebruikers zal het niet direct effect hebben, maar mocht je toch nog een van de genoemde producten bezitten, dan heb je twee opties. De eerste is je legacy-producten gewoon blijven gebruiken, want ze zullen ondanks het uitblijven van updates nog steeds prima klinken en functioneren. Of je levert je legacy-producten in en krijgt dan 30 procent korting op een nieuw product. Maar deze manier van recycling leidde onlangs tot ophef omdat het niet zo milieuvriendelijk is om perfect functionerende producten voorgoed onklaar te maken.

Update 15:45 uur: We hebben navraag gedaan bij Sonos of dit gevolgen heeft voor security-updates. Er zullen nog wel bugfixes en beveiligingsupdates uitkomen, voorzover dit nog bij de betreffende producten nog technisch mogelijk is.



De genoemde producten zullen vanaf mei 2020 door Sonos worden aangemerkt als legacy-producten. Dit is een maatregel die Apple ook heeft ingevoerd, voor producten die vijf jaar geleden uit de schappen zijn gegaan. Het gaat dan voornamelijk om de mogelijkheid om nog te laten repareren. Bij Sonos duurde de ondersteuning iets langer: het gaat om producten die al in 2006 zijn verschenen. Sommige werden tot 2015 nog verkocht.

Dat Sonos geen updates meer uitbrengt heeft ermee te maken dat er nogal wat technologie in de producten zit. Elke Sonos-speaker heeft een ingebouwde microprocessor, flash-geheugen en andere hardware-onderdelen die je ook in je smartphone aantreft. Sonos zorgt er daarbij voor dat de producten toekomstbestendig zijn en lang meegaan. Op basis van eigen cijfers is 92 procent van alle geleverde producten nog steeds in gebruik. Ondertussen is de technologie wel vooruit gesneld en hebben deze allereerste producten hun technische limiet bereikt. Het gaat dan vooral om geheugen en processorkracht. Nieuwe functies zoals AirPlay 2 zijn dan niet meer te realiseren. Om te voorkomen dat de functionaliteit achter blijft omdat één of twee apparaten in je systeem niet meer kunnen meekomen, stopt Sonos nu met de verdere ondersteuning.

Weet je niet welke Sonos-apparaten je hebt, dan kun je op sonos.com inloggen om op je accountpagina te kijken welke producten je hebt.