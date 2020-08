Afgelopen jaar ging wereldwijd Disney+ van start, de streamingdienst van Disney. Inmiddels heeft de dienst al ruim 60 miljoen abonnees. Oorspronkelijk was de verwachting dat dit aantal in 2023 gehaald zou worden, maar Disney+ is een groter succes dan in eerste instantie verwacht werd. Dit succes zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij de keuze voor nóg een nieuwe streamingdienst. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet Disney-CEO Bob Chapek weten dat de dienst Star internationaal in 2021 uitgerold gaat worden.



Nieuwe Star-streamingdienst van Disney in aantocht

Hoewel de CEO niet duidelijk gemaakt heeft in welke landen de dienst beschikbaar precies komt, heeft hij wel meteen duidelijk gemaakt dat het wereldwijd uitgebracht wordt. Ook de prijs van Star is nog niet bekend. Chapek verklapte wel dat de streamingdienst content van ABC Studios, FX, Freeform, Searchlight en 20th Century Studios krijgt. Laatstgenoemde is onder andere bekend van de hitfilm Avatar. ABC Studios maakt voor Apple onder andere Amazing Stories, maar zou dus ook voor het nieuwe Star-platform content gaan maken.

In Star vind je geen gelicenseerde content. Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij Hulu, een Amerikaanse streamingdienst waar je diverse films en series van allerlei netwerken vindt. Hulu is ook in handen van Disney en er waren plannen om Hulu ook internationaal aan te bieden. Of de komst van Star nog invloed heeft op de eventuele uitbreiding van Hulu, is nog maar de vraag. Vermoedelijk gaan die plannen niet door en richt Disney zich juist op de nieuwe Star-streamingdienst. De CEO geeft in ieder geval aan dat Hulu ook geen bekende naam is buiten de VS.

Belangrijk om te weten is dat Disney met Star dezelfde strategie wil gebruiken als ze met Disney+ deden. Ook de achterliggende techniek van Star neemt Disney over van Disney+. Disney+ werd vorig jaar als eerste in Nederland uitgebracht, als een soort stresstest voordat de dienst live ging in onder andere de VS. Of dat met Star ook gaat gebeuren, is nog niet bekend. Sinds kort hebben we in Nederland wel de mogelijkheid om Disney+ te koppelen aan de TV-app van Apple. Hierdoor kun je één universele kijklijst bijhouden en zie je ook hoever je bent met kijken, gewoon via de TV-app.