iPhone 12 wordt langer en dunner

Dit beweert Mac Otakara, de Japanse geruchtensite met een aardig track record. Tot nu toe werd vooral gesproken over het hoekiger, metalen frame dat rondom de aanstaande iPhones zou zitten. Dit doet terugdenken aan de iPhone 4. Analist Ming-Chi Kuo sprak afgelopen september al over “significante” veranderingen in het design, dat grote gevolgen heeft voor het productieproces. Dat zou nu te merken zijn bij de productiepartners, zoals een Chinese fabrikant die niet met naam genoemd wil worden. De opmerkingen lijken te bevestigen dat Apple drie schermformaten in 2020 gaat uitbrengen: 5,4 inch, 6,1 inch en 6,7-inch.



Het kleinste model van 5,4-inch krijgt een lengte die tussen de iPhone SE en de iPhone 8 in zit. Het 6,1-inch model zit tussen de iPhone 11 en iPhone 11 Pro in. En wat het grootste model met 6,7-inch scherm betreft zal deze langer zijn dan de huidige iPhone 11 Pro Max.

0,6mm dunner

Wat ook opvalt in de beweringen is dat de 2020 iPhones dunner zijn dan de huidige modellen. Het gaat om ongeveer 7,4 millimeter en dat is minder dan de huidige 8,1 millimeter van de iPhone 11 Pro. Dat is opmerkelijk, omdat na het vertrek van Jony Ive de indruk ontstond dat Apple minder zou inzetten op het steeds dunner maken van producten. De bezels worden ongeveer 2 millimeter breed, vergelijkbaar met de huidige generatie.

Alle iPhone 12-modellen zouden een OLED-scherm hebben en draaien op de nieuwe A14-chip. Ook zit er 5G in, maar op het gebied van de camera’s is er wel weer een verschil. De instapmodellen van 5,4″ en 6,1″ krijgen een dubbele camera, terwijl de twee topmodellen van 6,1″ en 6,7″ voorzien zijn van een drievoudige camera. Deze duurdere modellen krijgen mogelijk ook VCSEL-sensoren voor Time of Flight, zodat ze beter in staat zijn om diepte in te schatten.