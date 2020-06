Apple heeft weer een nieuwe beta uitgebracht. Deze keer gaat het om de beta van iOS 13.5.5, die naar verwachting in de loop van juni of juli uitgebracht wordt. Brengt deze versie nog wat nieuws?

Apple is nog altijd niet klaar met iOS 13. Na de release van iOS 13.5.1 springt Apple een paar puntreleases over en komt met de beta van iOS 13.5.5. Mogelijk heeft Apple hierin enkele verbeteringen voor de coronatracking van Google en Apple verwerkt. We verwachten in ieder geval de nodige bugfixes. Je leest hier alles over de beta van iOS 13.5.5.



Meest recente iOS 13.5.5 Beta

iOS 13.5.5 Beta voor ontwikkelaars

1 juni 2020 – De eerste beta van iOS 13.5.5 is uitgebracht voor ontwikkelaars. Zodra we meer weten wat er nieuw is, werken we dit artikel bij. Heb je zelf iets ontdekt, laat het dan weten in de reacties.

Meest recente iPadOS 13.5.5 Beta

iPadOS 13.5.5 Beta 1

1 juni 2020 – De eerste beta van iPadOS 13.5.5 is ook uitgebracht. We verwachten dat deze update dezelfde verbeteringen bevat als in iOS 13.5.5.

iOS 13.5.5 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De iOS 13.5.5 beta download is beschikbaar voor de iPhone (vanaf iPhone 6s en iPhone SE 2016). Voor de iPads is er speciale software verschenen, namelijk iPadOS 13. Publieke testers kunnen meedoen door zich aan te melden voor de publieke beta van iOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Over iOS 13.5 en iPadOS 13.5

iOS 13.5.5 is een aanvullende update met bugfixes. Apple lost hiermee mogelijk wat bugs en problemen op die sinds iOS 13.5 en 13.5.1 aan het licht gekomen zijn. Dit zijn de laatste updates voordat Apple in juni iOS 14 en iPadOS 14 aankondigt.

Tijdlijn iOS 13.5.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 13.5.5 beta’s.

iOS 13.5.5 Beta 1: 1 juni (verschenen)

iOS 13.5.5 Final: juni of juli 2020 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 13.5.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 13.5 beta’s.

iPadOS 13.5.5 Beta 1: 1 juni (verschenen)

iPadOS 13.5.5 Final: juni of juli 2020 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 13 beta’s lees je in onderstaand artikel.

