Apple is druk bezig om de hoeveelheid materiaal op Apple TV+ uit te breiden, in vergelijking met andere diensten. Vlak voor het weekend is er weer een fraaie serie toegevoegd: 'Dear'. Daarin maak je kennis met de mensen die door bekende artiesten zijn beïnvloed.

‘Dear’ is een vernieuwende manier om een biografie in beeld te brengen. Vaak zijn documentaires over iemand leven volgens het bekende recept gemaakt. We krijgen wat beelden uit het verleden van de hoofdpersoon te zien en vervolgens komen wat naaste vrienden of bekende artiesten in beeld, die er iets over te zeggen hebben. De nieuwe documentaireserie ‘Dear’ op Apple TV Plus pakt het echter anders aan: hier gaat het veel minder om de hoofdpersoon, maar vooral ook om de impact die ze hebben gehad. We krijgen te zien wat mensen zoals Oprah, Stevie Wonder, Spike Lee en anderen teweeg hebben gebracht.



Dat Oprah in de documentaireserie zit is geen verrassing: zij heeft zich langdurig aan Apple TV+ verbonden en is een spreekbuis en uithangbord op allerlei gebieden. Daarnaast zet ze ook graag de spotlight op andere minderheidsgroepen in de samenleving. Maar dat mensen als Stevie Wonder, balletdanseres Misty Copeland en musicalmaker Lin-Manuel Miranda het leven van sommige mensen ingrijpend hebben veranderd, realiseer je je misschien niet zo snel. Stevie Wonder is overigens ook een fanatieke Apple-gebruiker.

‘Dear’ is gebaseerd op de ‘Dear Apple’ reclamespots die in 2017 zijn gemaakt. Daarin vertelden mensen hoe de producten van Apple hun leven hebben veranderd. Sommige mensen schrijven naar Tim Cook om hun persoonlijke verhaal te vertellen, bijvoorbeeld hoe de Apple Watch heeft geholpen om gezonder te lezen.

Dat idee op zich had ook tot een langere documentaire kunnen leiden, maar het zou tegelijk heel erg klinken als een extra lange reclamespot voor Apple-producten. Door de levens van bekende artiesten centraal te stellen, krijgt de serie een wat neutralere insteek.

Volgens Apple gaat het om een “inventieve en cinematische benadering” voor het maken van een biografie. Bekende mensen lezen de brieven voor van mensen, die ze hebben beïnvloed. De serie bestaat uit 10 delen en wordt geproduceerd door R.J. Cutler, die eerder Emmy Awards en Peabody Awards heeft gewonnen. Sinds 5 juni staat de hele serie op Apple TV+ en is dus in één ruk te kijken, als je dat zou willen.

In de afleveringen staan de volgende bekende mensen centraal:

Spike Lee

Lin-Manuel Miranda

Stevie Wonder

Oprah Winfrey

Gloria Steinem

Big Bird

Jane Goodall

Aly Raisman

Yara Shahidi

Misty Copeland

Wat deze mensen onderscheidt, is dat ze vaak een moeilijk begin hebben gehad, maar uiteindelijk toch wisten te overwinnen en vaak zelfs de beste op hun vakgebied werden. Naast R.J. Cutler werkten ook Todd Lubin, Jay Peterson, Jane Cha en Lyle Gamm eraan mee.

Ook recent op Apple TV+ verschenen: de animatieserie ‘Central Park’ over een gezin dat in Central Park in New York woont. Vooral een aanrader als je van Amerikaanse grappige animaties met veel liedjes houdt.

Verder werkt Apple aan een nieuwe comedy onder de naam ‘Ted Lasso’, met Jason Sudeikis. Hij speelt een onbekende voetbalcoach van Kansas, die een Premier League-team moet aansturen, maar heeft geen ervaring. Dat levert gegarandeerd hilarische scenes en veel bloopers op. Vanaf 14 augustus te zien op Apple TV+.

Je kunt ook uitkijken naar:

Het romantische verhaal ‘Little Voice’, van het team van J.J. Abrams, Sara Bareilles ennd Jessie Nelson

De documentairefilm ‘Dads’ van regisseur Bryce Dallas Howard

De documentaire ‘Greatness Code’ over nooit eerder vertelde verhalen achter grote sporters

Apple TV+ is de streaming tv-dienst van Apple, waar je een jaar lang gratis naar kunt kijken als je recent een Apple-product hebt gekocht. Daarna kost het €4,99 per maand.