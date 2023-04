LEGO Bricktales

LEGO Bricktales kwam afgelopen najaar al beschikbaar op diverse gameplatformen, behalve op mobiele toestellen. Vanaf eind april gaat dat veranderen: dan is Bricktales ook op je iPhone, iPad en Android te spelen. De game is ontwikkeld door ClockStone Studio en Thunderful. In een YouTube-trailer is te zien hoe het spel eruit ziet. Door blokjes te bouwen kun je een puzzel oplossen en je eigen creaties maken, die vervolgens tot leven komen. Er zijn talloze omgevingen om in te spelen: een middeleeuws kasteel, tropisch eiland, een woestijn of de jungle.



Je helpt de minifigures in deze werelden door puzzels op te lossen en nieuwe skills te unlocken, op basis van het verhaal. Je gaat ondertussen op ontdekkingstocht in de genoemde werelden en meerdere mysteries ontdekken. Kun je niet wachten, dan kun je LEGO Bricktales nu al voor rond de 30 euro spelen op de Mac . Hij is er ook op Windows, Xbox en Switch. De iOS -versie is echter een stuk goedkoper en kost rond de 5 euro.

Behalve het oplossen van puzzels en games kun je ook bouwen aan attracties in een pretpark. Er is bovendien een sandbox mode, waarin je als speler je creativiteit los kunt laten in een open wereld. Op de website van LEGO vind je meer informatie over de game. Een preorder-pagina in de App Store is er nog niet.