’14-inch iPad Pro op komst

Analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants (DSCC) heeft een behoorlijk goed track record. Het is dus niet zomaar zwetspraat, als hij beweert dat er begin 2023 een 14,1-inch iPad Pro met mini-LED aan komt, die ook ProMotion ondersteunt, net als bij de huidige 12,9-inch ‌iPad Pro. Hij baseert zich daarbij op bronnen uit de toeleveringsindustrie. Gisteren meldde het Twitter-account Majin Bu ook al iets soortgelijks, met de toevoeging dat er een M2-chip in zit. Ook zou er standaard 512GB opslag en 16GB geheugen in zitten.



Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

De M2 zal ook in een nieuw 11-inch model zitten, waarin geen verdere vernieuwingen te verwachten zijn, meldt deze twitteraar. Daarnaast komt er een nieuw 12,9-inch model met smallere randen en de veel grotere nieuwe 14,1-inch iPad Pro . Nieuwe functies zoals Stage Manager en display zoom zijn daarop standaard aanwezig en komen beter uit de verf op het nog grotere display. Nu heeft ook een bron met een bewezen track record zich in de discussie gemengd: Ross Young heeft het in de afgelopen maanden in vrijwel 100% van de gevallen juist gehad, zoals het ProMotion-display in de iPhone 13 Pro -serie en de 16-inch MacBook Pro met Mini-LED en ProMotion.

Maar we moeten nog wel even wachten: volgens Majin Bu komen de nieuwe iPad Pro modellen in oktober of november van dit jaar, terwijl Young denkt dat begin 2023 een realistischer timing is. In 2021 beweerde Mark Gurman van Bloomberg ook al dat er grotere iPad Pro-modellen aan zitten te komen of dat Apple ze in ieder geval overweegt. Toen zou het nog enkele jaren duren voordat ze daadwerkelijk zouden verschijnen. Een grotere iPad zou welkom zijn voor sommige mensen die hun laptop aan de kant willen zetten. De grens tussen tablet en laptop vervaagt hierdoor nog meer. De kans hierop is met deze nieuwe geruchten opnieuw iets groter geworden.