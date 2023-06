Meer dan 10 nieuwe iPad-functies in iPadOS 17 die je moet weten

iPadOS 17 is de nieuwste aankomende update voor de iPad. En hoewel er genoeg nieuws te ontdekken is met alle verbeteringen die we ook in iOS 17 vinden, lees je hier wat de beste iPad-specifieke functies in iPadOS 17 zijn.

iPadOS 17 functies: de beste iPad-verbeteringen

Jaren geleden besloot Apple om de iPad zijn eigen besturingssysteem te geven en af te splitsen van iOS. Met iPadOS zou er meer ruimte komen voor iPad-specifieke verbeteringen. En dat kwam er. De multitaskingfuncties werden verbeterd en uitgebreid met onder andere Stage Manager en er kwamen meer desktopachtige functies naar de iPad. Maar hoe zit dat dit jaar met iPadOS 17? Welke iPad-specifieke verbeteringen biedt de update?

#1 Vernieuwd toegangsscherm, net als op de iPhone

Eigenlijk had deze functie er vorig jaar al in moeten zitten, maar beter laat dan nooit. In iPadOS 17 kun je nu ook het toegangsscherm aanpassen op dezelfde manier als op de iPhone. Er zijn talloze collecties van achtergronden en ook een aantal nieuwe, zoals caleidoscoop en de achtergrond van de allereerste iPad. Je kunt net als op de iPhone meerdere toegangsschermen maken en deze koppelen aan een Focus-modus. Ook het aanpassen van de klok is mogelijk, waarbij je een lettertype, letterdikte en de kleur kan kiezen. Precies zoals we verwacht hadden dus. En dankzij dit nieuwe toegangsscherm komt ook een andere geliefde functie eindelijk naar de iPad.

#2 Widgets op het toegangsscherm, geoptimaliseerd voor iPad

De widgets die je kent van het iOS 16-toegangsscherm, vind je nu ook op de iPad. Maar Apple heeft dit niet zomaar één-op-één overgezet. Als je de iPad horizontaal vast houdt, vind je de widgets namelijk over de gehele lengte aan de linker kant van het scherm. Apple maakt dus veel meer gebruik van de extra schermruimte van de iPad en dat is fijn. Je kunt daardoor veel meer widgets kwijt. En het leuke is: je kunt voor zowel de liggende als staande oriëntatie een aparte set widgets instellen. Als je je iPad rechtop houdt, krijg je nagenoeg dezelfde opties als op de iPhone. De widgets verschijnen dan gewoon onder de klok.

Overigens heeft Apple ook nieuwe grotere widgets voor het iPad-toegangsscherm toegevoegd, vergelijkbaar met de kleinste widgets voor het beginscherm. Bovendien zijn sommige widgets, zoals die van de Woning-app, interactief.

#3 Live Activities komen naar de iPad

Vorig jaar kreeg de iPhone al ondersteuning voor Live Activities en dit jaar komt dit met iPadOS 17 ook naar de iPad. Dat is vooral handig als je op de iPad iets via een bezorgdienst als Thuisbezorgd of Uber Eats besteld hebt. Ook zijn hierdoor de timers als interactieve melding op het toegangsscherm zichtbaar. De Live Activities op de iPad werken net zoals op de iPhone en worden live bijgewerkt. Apps die dit al ondersteunen, werken ook meteen op de iPad.

Bekijk ook Live Activiteiten: zo werkt het op het toegangsscherm en in het Dynamic Island Live Activiteiten, ook wel Live Activities genoemd, is een nieuwe functie sinds iOS 16. In deze tip lees je wat Live Activiteiten zijn, vind je enkele praktische voorbeelden en lees je hoe je het kan uitschakelen.

#4 Gezondheid-app ook op iPad

Met iPadOS 17 maakt een geliefde app ook de sprong naar de iPad: de Gezondheid-app. De Gezondheid-app ken je al jaren van je iPhone en verzamelt allerlei gezondheidsgegevens van de sensoren van je iPhone, Apple Watch en geschikte externe accessoires (denk aan hartslagmeters, weegschalen en meer). Vanaf iPadOS 17 kan je al deze gegevens ook bekijken op het grotere iPad-scherm. Grafieken komen daar veel beter tot hun recht en de interface is aangepast aan het grotere iPad-scherm. Aan de linker kant vind je het hoofdmenu met daarin alle categorieën. Dit maakt de app gemakkelijker om te gebruiken.

#5 Stage Manager verbeterd

Stage Manager kreeg vorig jaar veel kritiek, omdat het niet intuïtief genoeg werkt en de mogelijkheden te beperkt zijn. Hoewel Stage Manager in iPadOS 17 in de basis nog net zo werkt, voert Apple wel een belangrijke verandering door. Zo kun je vensters nu veel vrijer verplaatsen over het scherm. Hoewel het nog niet zo vrij is als op de Mac (zo moet een venster nog altijd volledig in beeld zijn), kun je wel veel beter zelf bepalen waar op het scherm een venster geplaatst moet worden. Bovendien kun je het formaat nu ook nauwkeuriger aanpassen en ben je minder afhankelijk van de van tevoren bepaalde formaten.

Bekijk ook Stage Manager op iPad en Mac: zo werkt het Met Stage Manager worden je apps en vensters samengevoegd in één weergave, zodat je makkelijker kunt multitasken en van taak wisselen. Dat kun je ook groeperen. Zo werkt Stage Manager op de iPad en Mac!

#6 Ondersteuning externe webcams

Als je Stage Manager gebruikt en de iPad hebt verbonden met een extern scherm waar een ingebouwde webcam in zit, dan kun je die webcam nu ook gebruiken voor bijvoorbeeld FaceTime. Je hebt dan geen last meer van een onvoordelige kijkhoek van de ingebouwde iPad-camera. Maar Apple gaat iets verder, want je kun ook gewoon een externe webcam op de iPad aansluiten. Dit kan een camera met usb-c-poort zijn, maar kan ook een simpele webcam met usb-a zijn in combinatie met een adapter. Dit werkt alleen op iPads met usb-c-poort en niet op Lightning-modellen. Er is overigens ook ondersteuning voor bedrade microfoons.

Bekijk ook Heb je een (usb) webcam? Die werkt vanaf iPadOS 17 met de iPad! Met ingang van iPadOS 17 verandert het videobellen en vergaderen met de iPad, dankzij de ondersteuning voor externe webcams. Hoe zal dat werken en welke iPads zijn geschikt?

#7 Diverse verbeteringen voor pdf’s

In iPadOS 17 (en ook in iOS 17) is de ondersteuning voor pdf’s verbeterd. Maar omdat je hier op de iPad waarschijnlijk vaker in aanraking mee komt, is het vooral in iPadOS 17 een fijne verbetering. Zo kan je sneller pdf-documenten invullen dankzij ondersteuning voor AutoFill. Adressen, namen en andere gegevens worden zo automatisch ingevuld, zonder dat je hoeft te typen. En heb je een Apple Pencil, dan kun je ook makkelijker aantekeningen op pdf’s maken. Je kunt zelfs gemakkelijk samenwerken met andere aan een enkele pdf.

#8 Nagenoeg alle iOS 17-functies

We zeiden het eerder al, maar iPadOS 17 biedt ook ondersteuning voor nagenoeg alle iOS 17-functies. Denk aan de interactieve widgets, de vernieuwde iMessage-app in iOS 17, maar ook de nieuwe HomeKit-functies in iOS 17, Safari-verbeteringen, FaceTime-functies en nog veel meer. Zie ook ons artikel met iOS 17-functies en de meest interessante iOS 17-details en ontdekkingen.

Bekijk ook Round-up: dit zijn de beste iOS 17 functies [poll] Wat zijn nu de beste iOS 17-functies waar ons Apple-hart sneller van gaat kloppen? Welke nieuwe functies van iOS 17 moet je meteen proberen zodra de update uit is? Er zijn talloze handige verbeteringen en dit zijn volgens ons het meest belangrijke in wat er nieuw is in iOS 17. Bekijk ook Dit zijn de leukste nieuwe details van iOS 17: 30+ ontdekkingen die je niet wil missen Naast de aangekondigde functies, zijn er ook nog allerlei leuke details van iOS 17 die de moeite waard zijn. Welke ontdekkingen hebben wij al gedaan met iOS 17? We nemen de kleine en grote details van iOS 17 met je door. Deze mag je niet missen!

Meer kleine iPadOS 17 ontdekkingen

Apple heeft nog een aantal kleine wijzigingen in iPadOS 17 doorgevoerd die ook het vermelden waard zijn. Dit zijn de iPadOS 17-details die wij ontdekt hebben:

Apps toevoegen aan Stage Manager vanuit Dock: Als je de Shift-toets ingedrukt houdt en op een app in de Dock klikt, wordt deze als venster aan een Stage Manager-appgroep toegevoegd. Capslock-indicatie: Gebruik je een fysiek toetsenbord, dan zie je nu een kleine indicatie bij het tekstvak als de Capslock-toets ingeschakeld is. Schermvullende muziekspeler op toegangsscherm: De schermvullende muziekspeler van het toegangsscherm op de iPhone, maakt ook de overstap naar de iPad. Het gehele toegangsscherm neemt de kleur aan van de albumhoes door er in de muziekspeler op te tikken. XL-widget voor Opdrachten: Er is nu ook een extra grote XL-widget voor de Opdrachten-app. Hier kun je maar liefst zestien opdrachten in kwijt. Nieuwe instelling voor Multitasking en gebaren: In de Instellingen-app komt er een nieuwe optie genaamd Multitasking en gebaren. Deze combineert de huidige Gebaren-optie (die nu nog bij Algemeen staat) met de Multitasking-optie die nu nog onderdeel is van de optie Beginscherm. Op de nieuwe pagina lees je meer uitleg over Split View, Slide Over en Stage Manager en vind je de opties voor gebaren met vier of vijf vingers, beeld-in-beeld en meer.

Meer over iPadOS 17

iPadOS 17 is de grote update voor de iPad in 2023. Wil je weten of jouw iPad geschikt is voor iPadOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De verwachte releasedatum van iPadOS 17 is in september of oktober 2023. De meest recente stabiele iPadOS-versie is iPadOS 16.5.