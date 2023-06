iPadOS 17 preview

De iPad loopt met iPadOS altijd een beetje achter de feiten aan. Veel van de nieuwe functies komen één-op-één overeen met die in de gelijktijdige iOS-versie, terwijl er ieder jaar ook weer nieuwe iOS-functies zijn die nog niet meteen naar de iPad komen. Dat was afgelopen jaar ook het geval, toen Apple de iPhone een vernieuwd toegangsscherm gaf met iOS 16. Maar de iPad? Die bleef met lege handen achter. Daarentegen kreeg de iPad wel een aantal iPad-specifieke functies, waaronder Stage Manager. Dit jaar lijkt de iPad met iPadOS 17 vooral een inhaalslag te maken. Wij gingen aan de slag met de eerste vroege versies van iPadOS 17 en delen onze ervaringen in deze preview.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het testen is uitgevoerd vanaf de allereerste beta tot en met de tweede beta van iPadOS 17. Rond de release van de update in september zullen we deze (p)review updaten met ons definitieve oordeel.

Over het testen van beta’s en deze iOS 17 preview

Wij hebben voor deze iPadOS 17 preview de eerste twee beta’s van iPadOS 17 geïnstalleerd op een 12,9-inch Wij hebben voor deze iPadOS 17 preview de eerste twee beta’s van iPadOS 17 geïnstalleerd op een 12,9-inch iPad Pro 2022 . Op dit model kun je alle functies testen die voor iPadOS 17 beschikbaar zijn gesteld in de beta. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een iPad die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

Toegangsscherm: eindelijk nuttig op de iPad

Vernieuwde toegangsscherm met alle opties van de iPhone

Widgets op het toegangsscherm

Widgets zowel in liggende als staande oriëntatie

Na de grote update van het toegangsscherm in iOS 16, zat het er al aan te komen dat de iPad dit jaar diezelfde vernieuwing kreeg. Waarom dit een jaar geduurd heeft is ons eerlijk gezegd een raadsel, maar aan de andere kant: gelukkig dat het maar een jaar duurt. Het nieuwe toegangsscherm in iPadOS 17 biedt alle opties die je inmiddels al van de iPhone gewend bent. Er zijn talloze achtergronden waar je uit kan kiezen (zoals de geliefde Weer-achtergrond of de Astronomie-achtergrond met alle planeten uit ons zonnestelsel), waarbij je ook het lettertype van de klok kan instellen. Apple heeft gelukkig meteen alle functies van iOS 16 én iOS 17 wat betreft het toegangsscherm naar de iPad gebracht. Er zijn geen specifieke functies achtergehouden voor volgend jaar.

Op de iPad komt het nieuwe toegangsscherm ook goed tot zijn recht. Je kan de iPad zo ook veel beter personaliseren en aanpassen naar hoe jij dat wil. Maar waarmee de iPad zich pas echt goed kan onderscheiden, zijn de widgets. Apple biedt je als iPad-gebruiker de optie om voor twee weergaves de widgets in te stellen: de liggende en staande weergave. De liggende weergave is dus niet simpelweg een kopie van de staande weergave. Als je de iPad liggend gebruikt, verschijnen de widgets op het toegangsscherm namelijk aan de linker zijkant. Je kunt daardoor veel meer widgets kwijt: in totaal een rij van tien kleine widgets. Speciaal voor de iPad heeft Apple ook grotere widgets gemaakt, bijvoorbeeld voor je agenda of het weer.

De widgets in de liggende weergave maken daardoor veel beter gebruik van de beschikbare schermruimte en daar zijn we tevreden mee. Het biedt een snel overzicht van de informatie die je wil weten, zoals je agenda afspraken, banksaldo of het bedienen van HomeKit-accessoires. De widgets kunnen namelijk, net als die op het beginscherm, interactief zijn. Met iPadOS 17 heeft Apple het gemis van het nieuwe toegangsscherm in iPadOS 16 in één keer goedgemaakt. We zijn blij dat de iPad ook iets extra’s gekregen heeft. Doordat je nu veel meer widgets kunt plaatsen, kun je minder selectief zijn en gewoon bijna alle widgets plaatsen die je wil.

De staande weergave is in feit een uitvergrote versie van het iPhone-toegangsscherm, waarbij je dus de widgets onder de klok ziet. Wij gebruiken onze iPad eigenlijk nog maar weinig in de liggende weergave, dus je zult het toegangsscherm maar zelden op deze manier zien.

Stage Manager: een kleine maar waardevolle verbetering

Multitaskingfunctie Stage Manager verbeterd

Vensters vrijer verplaatsen

Vensters vrijer vergroten of verkleinen

Toen Apple vorig jaar met Stage Manager kwam, waren we nogal kritisch. Ook al tijdens de betaperiode was er vanuit professionele iPad-gebruikers veel kritiek. Stage Manager werkte onduidelijk en was te beperkt. In het afgelopen jaar hebben wij regelmatig geprobeerd om met Stage Manager te werken, maar keer op keer vonden we de gewone Split View en Slide Over combinatie eigenlijk wel voldoende. Vooral omdat Stage Manager net te beperkt was. We hoopten dan ook dat Stage Manager in iPadOS 17 een flinke upgrade zou krijgen, maar daar leek het in eerste instantie niet op.

Na het testen van de eerste beta’s, zijn we toch wat positiever over Stage Manager in iPadOS 17. Het is veel fijner dat je nu nagenoeg helemaal zelf kunt bepalen waar de vensters staan, zonder dat ze verspringen naar een van tevoren door Apple bepaalde positie. Ook dat je appvensters nu een stuk vrijer kan vergroten of verkleinen, is heel erg welkom. Dankzij deze verbeteringen lijkt Stage Manager een stuk meer op hoe vensters op de Mac werken, zonder dit één op één te kopiëren. We vinden het wel jammer dat je een venster niet tijdelijk uit beeld kan verslepen, zodat bijvoorbeeld maar de helft van het venster zichtbaar is. In dat geval springt de app altijd terug, zodat de gehele app op het iPad-scherm te zien is. Dat zal vooral op kleinere iPads wat minder fijn zijn.

We zijn er nog niet van overtuigd dat dit nou de beste nieuwe multitaskingoplossing is voor de iPad, maar het is in iPadOS 17 in ieder geval wel een stukje beter dan in iPadOS 16. Een andere fijne verbetering is dat het nu makkelijker is om een app uit het Dock toe te voegen aan je huidige Stage Manager-vensters. Dat doe je door gewoon de shiftknop ingedrukt te houden terwijl je de app aanklikt.

Gezondheid-app nu op iPad (maar we hadden op meer gehoopt)

Nieuwe app op de iPad: Gezondheid

Alle data gesynchroniseerd, nu op een groter scherm

Enige iPhone-app die overstapt maakt naar iPad in iPadOS 17

In iPadOS 17 heeft Apple één iPhone-app overgezet naar de iPad: de Gezondheid-app. Je vindt daar alle gezondheidsgegevens van bijvoorbeeld je Apple Watch, iPhone-sensoren zoals stappenteller en van aangesloten apps en apparaten van derden. Op de iPhone vinden we de Gezondheid-app altijd een beetje overweldigend, waarbij er heel veel informatie en data te zien is zonder dat je een duidelijk overzicht van alles hebt. Door het grotere iPad-scherm komt de Gezondheid-app wat ons betreft beter tot zijn recht. Grafieken zijn duidelijker en alles is wat ruimer ingedeeld. De Gezondheid-app is niet per se een app die we dagelijks gebruiken, maar het is fijn dat deze nu op de iPad te gebruiken is.

Als het aan ons ligt, had Apple nu eens alle apps van je iPhone naar de iPad gebracht. Helaas is dat ook anno 2023 niet het geval. Daardoor moeten we het op de iPad nog steeds zonder officiële Rekenmachine-app doen. We begrijpen echt niet waarom Apple weigert om deze app naar de iPad te brengen, terwijl daar al zo vaak om gevraagd werd. Na de Weer-app vorig jaar in iPadOS 16, hadden we nu toch wel verwacht dat de Rekenmachine-app aan de beurt was. Voorlopig blijven we het dus doen met de alternatieve rekenmachine-apps, al volstaan die ook. Maar het feit dat de iPad niet standaard een rekenmachine heeft, is nog steeds een belachelijk idee.

Pdf-verbeteringen: nuttiger met de Apple Pencil

AutoFill komt naar pdf’s voor snel invullen van formulieren

Direct annoteren op pdf’s in notities

Samenwerken aan pdf’s

Veel (zakelijke) iPad-gebruikers zullen veel met pdf-bestanden werken, dus het is fijn dat Apple ook op dit vlak wat verbeteringen in petto heeft. Toegegeven: nieuwe functies voor pdf’s klinkt nou niet bepaald sexy, maar dat hoeft ook niet altijd. Het is bijvoorbeeld handig dat je automatisch formulieren van pdf’s kan invullen. Denk aan een contract waar je je naam in moet vullen en moet ondertekenen. AutoFill herkent de velden en vult deze automatisch in op basis van je contactkaart, net zoals dat werkt in een webformulier. Dat is fijn, want daarmee bespaar je flink wat tijd met het priegelig invullen van een pdf-formuliertje.

Voor de Apple Pencil krijgen pdf’s in notities ook nog wat extra’s. Je kan namelijk direct aantekeningen maken in pdf’s in een notitie. Denk aan een gescand bestand. De iPad-camera wordt vaak gebruikt om papieren documenten in te scannen. Doordat je deze meteen kan bewerken en annoteren met de Apple Pencil, heb je met de iPad een handige tool in huis om alles met pdf’s te doen wat je maar wil. Het werkt precies zoals je verwacht. Ook de pdf-weergave is aangepast, waardoor ze nu op volledige grote getoond worden en klaar zijn om bewerkt te worden. Handig!

Je kunt zelfs de aantekeningen die je gemaakt hebt in een pdf synchroniseren met iemand anders, waardoor je dus samen aan pdf’s kan werken. Alle bewerkingen die je doet verschijnen ook in de pdf van degene met wie je hem deelt en andersom.

Ondersteuning externe webcams: voor liefhebbers van videobellen

Externe usb-webcams aan te sluiten op iPad

Vooral handig bij gebruik Stage Manager

Werkt met FaceTime, ondersteuning andere apps mogelijk

Ruim een jaar geleden schreven we dat we het tijd vonden dat Apple de iPad-frontcamera moet verplaatsen, van de korte zijkant naar de brede kant. Immers, de meeste mensen gebruiken hun iPad anno 2023 horizontaal. En in dat geval zit de frontcamera dus aan de zijkant, wat een heel onpraktische kijkhoek oplevert tijdens het videobellen. Functies als Center Stage lossen dat niet op. Bij de iPad 2022 heeft Apple dit eindelijk aangepakt, maar bij bijvoorbeeld de iPad Pro zit de frontcamera nog steeds aan de korte kant. In iPadOS 17 kun je dit zo goed als oplossen doordat je een usb-webcam kan gebruiken. Steek gewoon de usb-c-kabel van de webcam (of usb-a in combinatie met een adapter) in de iPad en klaar ben je.

Dat komt vooral van pas bij het gebruik van Stage Manager. Zeker als je de iPad met een extern scherm gebruikt, is de kijkhoek van de ingebouwde frontcamera onhandig. Heeft jouw externe scherm een ingebouwde webcam, dan kun je die gewoon gebruiken. Dat levert veel betere videogesprekken op, omdat het beeld niet vanuit zo’n gekke hoek komt.

Dankzij deze ondersteuning voor webcams, voelt de iPad alweer ietsjes meer als een echte computer, ook al is het natuurlijk nog steeds een tablet. Maar het maakt het wel veel makkelijker om erop te werken, bijvoorbeeld als je veel moet videobellen.

Meer verbeteringen in iPadOS 17

Nog meer kleine verbeteringen en functies in iPadOS 17

Alle iOS 17-functies komen ook naar de iPad

Tot slot willen we nog even kort een aantal verbeteringen aanstippen die we in iPadOS 17 de moeite waard vinden. De eerder genoemde interactieve widgets vind je ook op het beginscherm. En doordat je op een iPad veel meer widgets kwijt kan dan op een iPhone, komt dit erg goed van pas. In onze test brachten we dankzij de interactieve widgets meer tijd door op het beginscherm dan ooit, zonder dat we ook maar één app hoefden te openen.

In iPadOS 17 vinden we ook nagenoeg alle iOS 17-functies van de iPhone, los van wat telefoonspecifieke eigenschappen. Maar de verbeteringen in iMessage, FaceTime, de Muziek-app, Safari en nog veel meer vind je ook gewoon op de iPad. Apple heeft dit jaar geen grote verbeteringen laten liggen en daar zijn we blij mee. Lees ook ons overzicht met de beste iPadOS 17-functies en de beste iOS 17-functies voor meer info.

Deze verbeteringen hadden we ook willen zien

Ondanks dat we best tevreden zijn met iPadOS 17, vinden we toch dat Apple wat kansen heeft laten liggen. Er had wat ons betreft meer in kunnen zitten, want deze verbeteringen hadden we ook graag willen zien:

Zoals eerder genoemd: Rekenmachine-app op de iPad.

Handschriftherkenning in het Nederlands. In het Engels is het al jaren mogelijk om overal met de Apple Pencil te schrijven, waarna dit omgezet wordt in getypte tekst. Na al die jaren werkt dit nog steeds niet in het Nederlands en dat is echt een gemiste kans.

Meer doen met het Bedieningspaneel. Het Bedieningspaneel voelt vooral op de iPad heel erg beperkt. Zodra je het Bedieningspaneel opent (door naar beneden te vegen vanuit de rechter bovenhoek), verschijnen er alleen knoppen aan de rechter kant, terwijl tweederde van het scherm niet benut wordt. Daar moet toch veel meer mee gedaan kunnen worden?

Split View met meer dan twee apps. We hadden graag gezien dat Split View eens met meer dan twee apps zou werken, zeker op grotere iPads. We snappen dat Apple Stage Manager heeft als je met meer dan twee apps tegelijk wil werken, maar is het nou zoveel gevraagd om drie of vier apps in Split View naast elkaar te zetten. Zonder dat je dit handmatig moet nabootsen in Stage Manager?

Voorlopige conclusie iPadOS 17 preview

De iPad maakt met iPadOS 17 een inhaalslag. Voor wie had gehoopt op vernieuwende iPad-exclusieve functies, zal iPadOS 17 een teleurstelling zijn. De iPad-specifieke verbeteringen zijn op één hand te tellen. En dan gaat het wat het toegangsscherm betreft ook nog eens om een functie die een jaar geleden al op je iPhone zat. Bekijken we iPadOS 17 op een andere manier, dan zijn we tot nu toe best wel tevreden. De verbeteringen in Stage Manager zijn klein, maar maken de functie wel een stuk makkelijker in gebruik. En we zijn vooral blij dat Apple bij het toegangsscherm ook aan het grotere iPad-scherm gedacht heeft, want de extra widgets in de liggende weergave komen erg goed van pas. Al met al biedt iPadOS 17 genoeg nieuws, al zijn we nergens echt door omver geblazen. En dat voelt toch wel als een gemiste kans. Je merkt duidelijk dat iPadOS 17 meer een tussenupdate is en we hopen dan ook dat Apple met iPadOS 18 meer gas gaat geven wat vernieuwingen betreft.