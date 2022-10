Apple zou werken aan een extra grote 16-inch iPad, die in het vierde kwartaal van 2023 op de markt moet komen. Dat zegt The Information. Het zou de grootste iPad ooit worden, nog groter dan de 12,9-inch iPad Pro.

16-inch iPad voor creatieve beroepen

The Information herhaalt daarmee eerdere geruchten van Bloomberg over een extra grote iPad uit juni 2021. Blijkbaar zijn de werkzaamheden nu een stuk opgeschoten en is er al iets bekend over een mogelijke introductiedatum. De 16-inch iPad zou gericht zijn op creatieve professionals, zoals grafisch ontwerpers, die een groter scherm nodig hebben.



De website heeft niet meer informatie over het nieuwe device. Qua formaat zou het overeen komen met de 16-inch MacBook Pro , die Apple al in het assortiment heeft. Vorig jaar zou Apple nog met het idee hebben gespeeld om een grotere iPad uit te brengen. Deze maakt de grens tussen tablet en laptop nog onduidelijker. De grote vraag is natuurlijk: is ‘ie oprolbaar?



Die 16-inch iPad wordt nog wel een tikje groter dan deze.

Eerder dit jaar meldde de doorgaans betrouwbare analist Ross Young dat Apple een 14-inch iPad Pro aan het ontwikkelen was, voorzien van mini-LED. Mogelijk gaat het dan om twee modellen van respectievelijk 14-inch en 16-inch, als tegenhangers van de MacBook Pro’s die in dezelfde formaten verkrijgbaar zijn.

De iPad Pro 2022 ligt sinds vandaag in de winkel in een uitvoering met M2-chip. Verder is er niet zo heel veel veranderd. De formaten zijn ook nog precies hetzelfde, waarbij het 12,9-inch exemplaar weer een mini-LED display heeft. Een compleet nieuw formaat zou daarom een welkome afwisseling zijn.